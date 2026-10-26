Objetivo cumplido en la fase de grupos. La Selección Mexicana Femenil Sub-17 amarró de forma oficial su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la categoría tras imponerse por la mínima (1-0) a su similar de Australia en la última fecha de la Fase de Grupos.
VIDEO: Citlalli Reyes hace golazo e impone récord en la victoria de México ante Australia en el Mundial Sub-17
Con este resultado, el equipo azteca finalizó en la segunda posición del Grupo F con 6 puntos, resultado de sus victorias sobre Chile (3-1) y Australia (1-0), además del tropiezo inicial ante España (2-0), asegurando su presencia en la siguiente ronda donde se verá las caras en un duelo de alto riesgo frente a la Selección de Nigeria.
Así llega Nigeria: La potencia africana que espera al Tri en Octavos
El conjunto nigeriano se presenta a la eliminación directa como una de las escuadras más sólidas del torneo tras avanzar en la segunda posición del Grupo B.
Las africanas cerraron la fase inicial en gran momento luego de vencer 3-1 a Corea del Norte en la Jornada 3 y superar 2-0 a Puerto Rico en la segunda fecha, habiendo tropezado únicamente en su debut frente a Polonia (2-1). Con un ataque veloz y físico, las 'Súper Águilas' representan una prueba de máxima exigencia para la zaga tricolor en su camino por el título mundial.