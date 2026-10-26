Tras vencer 1-0 a Australia en el cierre del Grupo F, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 amarró su clasificación a la Fase Final

Objetivo cumplido en la fase de grupos. La Selección Mexicana Femenil Sub-17 amarró de forma oficial su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial de la categoría tras imponerse por la mínima (1-0) a su similar de Australia en la última fecha de la Fase de Grupos.

Con este resultado, el equipo azteca finalizó en la segunda posición del Grupo F con 6 puntos, resultado de sus victorias sobre Chile (3-1) y Australia (1-0), además del tropiezo inicial ante España (2-0), asegurando su presencia en la siguiente ronda donde se verá las caras en un duelo de alto riesgo frente a la Selección de Nigeria.

México vence a Chile y escala al segundo lugar del Grupo F en el Mundial Sub-17 l X: @miseleccionfem

Así llega Nigeria: La potencia africana que espera al Tri en Octavos

El conjunto nigeriano se presenta a la eliminación directa como una de las escuadras más sólidas del torneo tras avanzar en la segunda posición del Grupo B.

Citlali Reyes en celebración con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 | www.fifa.com