Jorge Ruvalcaba será una de las novedades en el Tri para los partidos ante Jamaica en Nations League

Rafa Márquez contará con el jugador de los 'Toros Rojos' en su siguiente convocatoria con Selección Mexicana

Con cuatros partidos en la corta trayectoria de Rafa Márquez en el timón de la Selección Mexicana, no ha podido ganar ni uno solo, por lo que, de cara a sus partidos ante Jamaica, buscará variantes a la ofensiva y Jorge Ruvalcaba será una de las caras nuevas para noviembre en el Tri.

Con información de David Medrano, con semanas de antelación, los directivos del Tri ya le han enviado un comunicado a New York Red Bulls, el equipo del mexicano en la MLS para que pueda ser apartado para las fechas en las que enfrentarán al equipo jamaiquino en la Liga de Naciones de la CONCACAF.

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¿La solución está en la MLS?

Ante las derrotas y la falta de resultados de tres puntos en la era Rafa Márquez, el exjugador del Barcelona ha comenzado a mover sus piezas para que su segunda convocatoria bajo su proceso sea mejor que la anterior, o al menos más efectiva, por lo que Jorge Ruvalcaba, jugador de NY Red Bulls será uno de los nuevos rostros que aparezcan próximamente en el plantel tricolor.

La onfirmación de David Medrano indica que no tendría que haber ningún problema con el ex de Pumas, pues se han comunicado con el mexicano y su club para que puedan utilizarlo en la Fecha FIFA, todo esto aunque su último partido de Fase Regular en MLS sea el 7 de noviembre, siete días antes del primer compromiso de Nations.

Jorge Ruvalcaba festeja un gol ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc | Imago7

La comunicación con el equipo neoyorquino se da también porque, en este momento, hay grandes posibilidades de entrar a Playoffs de manera directa o al menos a la siguiente ronda, por lo que podrían hacer uso de uno de sus jugadores más importantes, quien comparte vestidor con el ex de Chivas, Cade Cowell.

¿Cuáles son los números de Ruvalcaba en la MLS?

Durante la actual temporada de Jorge Ruvalcaba con New York, ha jugado un total de 30 partidos, en los cuales suma 1,999 minutos, pero para completar su estadística, ha sumado ocho goles y una asistencia en todas las participaciones que tiene en el torneo de la Major League Soccer.