La afición mexicana respondió al llamado de la Selección Nacional y está lista para hacerse sentir en Monterrey. A semanas del partido entre México y Jamaica, el Gigante de Acero prácticamente agotó sus localidades para el compromiso del próximo 17 de noviembre, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.
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El encuentro ha generado una importante respuesta de los aficionados, pues al menos más de 46 mil boletos vendidos para el duelo en el que el Tricolor buscará avanzar a la siguiente ronda del torneo regional con el respaldo de su gente.
Los precios iban desde los 540 pesos hasta los 4 mil 320 pesos para las localidades Club Seats, una de las opciones de mayor costo para presenciar el encuentro.
Selección Mexicana lanza última llamada por los boletos
Ante la respuesta de los seguidores, la propia Selección Mexicana anunció la apertura de un nuevo lote de entradas e hizo un último llamado a sus aficionados para quienes todavía buscaban asegurar su lugar en las tribunas.
“Última llamada incondicionales quedan muy pocos boletos para nuestro partido en Monterrey”, publicó el equipo nacional.
Sin embargo, al ingresar a la plataforma de Ticketmaster, los usuarios se encuentran con la leyenda “boletos no disponibles para este evento”, una señal de que las localidades disponibles estarían prácticamente agotadas.
Así, el Tricolor apunta a contar con un Gigante de Acero lleno para su compromiso ante Jamaica. La afición ya respondió y México tendrá el apoyo de su gente en un partido clave para sus aspiraciones en la Concacaf Nations League.