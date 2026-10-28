¿Un nuevo naturalizado al Tri? Juan Brunetta está en la mira de la Selección Mexicana

El futbolista argentino conseguirá su naturalización tras el 2027

Quieren seguir el ejemplo de Julián Quiñones. Luego del éxito del naturalizado mexicano en la pasada Copa del Mundo, la Selección Mexicana parece estar más abierta a incluir jugadores no nacidos en México y ahora apuntan la mira a Juan Brunetta, el futbolista estrella de Tigres.

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Juan Brunetta apunta a naturalizarse

Previo a poder ser parte de las convocatorias de la Selección Mexicana, el futbolista de 29 años debe completar su naturalización. Brunetta llegó a México en el 2022 para reforzar a Santos, por lo que sólo le falta un año más para cumplir con el requisito de residir en el país de forma ininterrumpida por cinco años requeridos.

Además de realizar su tramite de naturalización con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el atacante de Tigres debe formalizar ante la FIFA el trámite de One Time Switch, tal y como lo hizo Álvaro Fidalgo previo a la Copa del Mundo.

Hay que recordar que Brunetta representó a la Selección Argentina Sub-23 en el Torneo Preolímpico Sudamericano en 2020. El sudamericano disputó tres juegos, dos oficiales y uno más amistoso, además fue suplente en otros seis encuentros con el equipo juvenil.

Juan Brunetta marca el empate para Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

Brunetta llama la atención de Rafa Márquez

De acuerdo con información de ESPN, el interés de la Selección Mexicana por el volante argentino se hizo patente el pasado 15 de octubre durante una visita de Rafa Márquez y su cuerpo técnico al Centro de Entrenamiento Tigres. En dicha visita, Márquez aprovechó la estancia para consultar el estatus legal y migratorio del mediapunta argentino.

De momento, Brunetta primero debe esperar hasta 2027 para poder oficialmente realizar su trámite migratorio y así tener la nacionalidad mexicana. Una vez naturalizado, la Selección Mexicana puede poner la vista en el futbolista de Tigres y llegar a un acuerdo para que este realice el cambio de federación.

Juan Brunetta, jugador de Tigres, en festejo de gol ante Chivas | MEXSPORT

¿Otro naturalizado al Tri?

A lo largo de la historia de la Selección Mexicana, 18 futbolistas no nacidos en México se han naturalizado y han vestido la camiseta del Tricolor incluyendo a Fidalgo y Quiñones quienes fueron a la Copa del Mundo 2026 e incluso marcaron en el torneo.

En caso de que Brunetta llegue a la selección, se convertiría en el décimo futbolista argentino naturalizado mexicano vestir el jersey mexicano.