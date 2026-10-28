La Selección Mexicana ganó sus cinco partidos, marcó 24 goles y solamente recibió dos en lo que va del mundial

La Selección Mexicana Sub-15 levantó la mano en el Mundial y Festival de Azerbaiyán 2026, debido a que el equipo dirigido por Marvin Cabrera cerró la Fase de Grupos con paso perfecto, luego de conseguir cinco victorias en cinco partidos, con un balance de 24 goles a favor y apenas dos en contra.

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El Tricolor mostró contundencia ofensiva desde su presentación ante Hungría, a la que derrotó 3-1. Marcelo Villarreal y Aarón Muñoz, con un doblete, encabezaron el triunfo mexicano para comenzar su participación con tres puntos.

En su segundo compromiso, México goleó 5-0 a Dominica. Zamir Loyo y Armando Soriano marcaron dos tantos cada uno, mientras que Villarreal también se hizo presente en el marcador.

La tercera victoria llegó ante Siria, en un encuentro que exigió una reacción del conjunto nacional. Después de recibir un gol temprano de Radwan Alhosrya, México respondió con siete anotaciones para imponerse 7-1. Xavier Soria, Muñoz y Jayden González participaron en la remontada, mientras que Villarreal y Loyo ampliaron la ventaja en la segunda mitad.

México Sub-15 en Azerbaiyán 2026 | X:@AllFutbolMX

Goleada y cierre con autoridad

El dominio mexicano continuó frente a Etiopía, selección a la que derrotó 8-0. Zamir Loyo fue una de las figuras del encuentro al conseguir un triplete, acompañado por anotaciones de Roberto Muro, Villarreal, González, Romualdo Aguirre y Muñoz.

Para cerrar la fase de grupos, el Tri enfrentó a Malasia en un duelo más cerrado. Un gol de Romualdo Aguirre al minuto 17 fue suficiente para sellar el triunfo por 1-0 y completar una primera etapa sin derrotas.

Marvin Cabrera técnico Sub-15 | ESPECIAL

Con 24 anotaciones, México destacó por su capacidad ofensiva, pero también por la solidez defensiva: únicamente recibió dos goles en cinco encuentros.