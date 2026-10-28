El guardameta de Chivas reveló los consejos que recibió de leyendas del Tricolor tras su momento complicado en la portería, destacando la importancia de superar los errores para seguir adelante

Raúl ‘Tala’ Rangel reconoció que recibió el respaldo de distintas figuras del futbol mexicano después del momento complicado que vivió con la Selección Mexicana. Entre quienes se acercaron para brindarle palabras de aliento destacó a Jorge Campos, histórico guardameta del Tricolor, quien le recordó que los errores forman parte de la carrera de cualquier futbolista.

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El portero de Chivas agradeció el apoyo de Campos y reveló el mensaje que recibió del exarquero, quien lo alentó a mantener la confianza, continuar trabajando y no dejar que una equivocación afectara su manera de jugar.

“Exjugadores como Jorge Campos, a quien le mando un fuerte abrazo y le agradezco por sus palabras. Él me lo dejó clarísimo: ‘Güey, los mejores del mundo se equivocan, los peores del mundo se equivocan; todo el mundo se equivoca. Es parte de la vida, no tienes por qué asustarte. Lo que debes hacer es seguir trabajando y mantener esa esencia que te caracteriza: atreverte a jugar y seguir adelante’”, compartió Rangel.

Raúl 'Tala' Rangel con la Selección Mexicana | IMAGO 7

El guardameta rojiblanco explicó que escuchar los consejos de una figura como Campos fue importante para recuperar la confianza y asumir el error como una oportunidad para aprender. Además, destacó que lo fundamental es no esconderse después de una equivocación, sino demostrar carácter y enfocarse en lo que viene.

Creo que escuchar esas palabras de alguien como él te ayuda a recuperar rápidamente las ganas de seguir compitiendo, a no esconderte y a tener el carácter para demostrar que, sí, me equivoqué, pero hay que seguir adelante. No puedo quedarme en el error, porque eso podría llevarme a una seguidilla de equivocaciones, lo que sería mucho más difícil de superar que un error aislado. Tengo la fortuna de que, en esta profesión, semana a semana tienes la oportunidad de redimirte

Rafael Márquez y Andrés Guardado también respaldaron al ‘Tala’

Rangel también reconoció que el apoyo no se limitó a Jorge Campos, pues sus propios compañeros y el director técnico y cuerpo técnico del equipo tricolor lo respaldaron. El portero destacó la importancia de contar con personas que entiendan las exigencias de la profesión y sepan acompañarte cuando las cosas no salen como esperabas.

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, tras duelo ante Estados Unidos | IMAGO7