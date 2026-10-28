El mediocampista de Tigres podría convertirse en una opción para el Tricolor a partir de 2027, cuando cumpla cinco años de residencia en México; su capacidad creativa y sus números con los felinos respaldan su posible candidatura

La posibilidad de ver a Juan Brunetta con la Selección Mexicana comienza a tomar fuerza. El mediocampista argentino, quien renovó su contrato con Tigres hasta 2029, tendría en sus planes naturalizarse para aspirar a un lugar en el equipo nacional. El futbolista de 29 años todavía debe cumplir con los requisitos migratorios y deportivos correspondientes antes de poder representar al Tricolor.

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En caso de concretarse su elegibilidad, Brunetta podría ofrecerle a México variantes en la generación de juego y en la producción ofensiva. Su capacidad para desempeñarse como mediapunta, conectar líneas, filtrar pases y sumarse al ataque le permitiría competir por un lugar en las posiciones detrás del delantero.

Sus números con Tigres respaldan esa posibilidad. Desde su llegada al conjunto universitario para el Clausura 2024, el argentino acumula 146 partidos, 50 goles y 33 asistencias, para un total de 83 participaciones directas de gol.

Juan Brunetta calentando previo a un partido de Tigres | MEXSPORT

Además, Brunetta ya se encuentra entre los máximos goleadores históricos de Tigres. Con sus 50 anotaciones, escaló hasta el séptimo puesto de la clasificación histórica. El argentino continúa acercándose a los registros de los grandes referentes ofensivos de la institución.

¿Cuándo podría jugar Juan Brunetta para México?

Respecto a su posible incorporación al Tricolor, Brunetta llegó a México en 2022 para jugar con Santos Laguna y posteriormente pasó a Tigres en diciembre de 2023. Por ello, junio de 2027 sería la fecha aproximada en la que cumpliría cinco años de residencia, siempre que esta se mantenga de forma ininterrumpida y se satisfagan las condiciones aplicables.

Juan Brunetta en celebración con Tigres | MEXSPORT

Cumplir ese periodo no le daría automáticamente la posibilidad de jugar con México: también tendría que obtener la nacionalidad mexicana y resolver su situación ante la FIFA, debido a sus antecedentes con selecciones juveniles de Argentina.