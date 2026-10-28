Revelan por qué Pumas tiene prioridad para que Robert Morales siga con el equipo

Los Universitarios se encuentran en negociaciones para conservar al atacante paraguayo

Pumas tiene prioridad y está en sus manos adquirir al atacante Robert Morales. De acuerdo con fuentes que están en la negociación, el paraguayo desea quedarse con los universitarios.

​Hasta la mesa del Toluca, hoy dueño de su carta, han llegado tres propuestas muy serias por el sudamericano, pero la respuesta es la misma: Pumas tiene la opción y se va a respetar su decisión hasta el último momento, ya que, incluso, existe una buena relación entre directivas.

Robert Morales abre el marcador para Pumas ante Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT

​Los tres escenarios para Robert son un club del futbol brasileño, otro de Estados Unidos (MLS) y uno mexicano (se habla de Cruz Azul, pero no se ha podido corroborar con los celestes), con ofertas incluso mayores; sin embargo, los auriazules tienen el derecho de compra y, en caso de que lo ejerzan, el resto de las posibilidades quedarán canceladas.

​Si cualquiera de esos clubes busca llevarse a Robert en este momento, la negociación sería directamente con el jugador y luego con Toluca, a la espera de la resolución del conjunto del Pedregal.

​"Yo creo que Pumas lo terminará comprando", dijo nuestra fuente, por lo que ve imposible que Robert juegue en otro equipo, pues asevera que el atacante hoy incluso ya es seleccionado paraguayo y su precio no es alto para la valoración de un jugador probado y que tiene muchos años por delante con los felinos; se habla de que su nuevo contrato sería por 3 o 4 años.

Jugadores de Pumas celebran el gol de Robert Morales ante Tigres | MEXSPORT

​Robert juega a préstamo por un año, por un acuerdo pactado a inicios de 2026 proveniente del Deportivo Toluca.

​En el Clausura 2026 fue el máximo anotador de Pumas con 9 goles, guiando al equipo hasta la final. En la actualidad se mantiene como titular indiscutible, completando prácticamente los 90 minutos de cada jornada en el eje de ataque. Acumula 14 goles en 39 compromisos vistiendo la camiseta universitaria.

​Su regularidad le ha permitido mantenerse en el radar de la Selección de Paraguay en las convocatorias internacionales de 2026.