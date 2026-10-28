Los jugadores del Rebaño le jugaron una broma al defensor, esto con el fin de felicitar al futbolista

Verde Valle esta fiesta. Kevin Castañeda Vargas se encuentra en el festejo de su cumpleaños 27, por lo que todo el equipo de Chivas no dejó pasar la oportunidad de no solo presumir su union rumbo al cierre del Apertura 2026 de la Liga MX, sino también de la buena integración que tienen los nuevos futbolistas en su día especial.

¿Cómo fue el festejo de Kevin?

A través de sus redes sociales el Rebaño presumió un video donde los jugadores partieron el pastel de Kevin al estilo del equipo. En las imágenes se ve a los futbolistas amarrando a Castañeda con una bola d plástico, posteriormente lo acostaron n una carretilla y le aventaron el pastel en la cara junto con otros líquidos.

Al final todos sus compañeros le desearón feliz cumpleaños y lo dejaron caer al pasto, todo mientras el propio defensor se reía. En la última parte del video también se aprecia al Piojo Alvarado mojando al futbolista para limpiarse de todo lo que le habían tirado, incluso intentado mojar a los jugadores que veían de cerca.

CAPTURA DE PANTALLA

Ante la victoria contra los Rayados de Monterrey en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX, los fanáticos del Rebaño tomaron de muy buena manera el video, pues en los comentarios se hacía sentir el buen ambiente de cara a la Liguilla del campeonato.

Por su parte, el divertido momento refleja el momento que vive Kevin, pues se ha convertido en un recurrente de Gabriel Milito, mismo que ha respondido cuando es solicitado dentro del terreno de juego y cuando lo hace desde el 11 inicial.

¿Cómo luce el cierre de torneo para Chivas?

Con solo tres jornadas por delante, las Chivas de Gabriel Milito marchan actualmente como el tercer lugar del Apertura 2026 con 26 puntos, solo por detrás de las Águilas del América y La Máquina del Cruz Azul (equipo con las mismas unidades que el Rebaño).

Guadalajara se medirá ante el Atlante en la Jornada 15 desde el Estadio Akron; para la fecha 16 visitará al León en Guanajuato y finalmente cerrará ante el Cruzeiro Aul en la ultima semana de la temporada regular.