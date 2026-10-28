¡Atlante vuelve con todo! Registra dos de las mejores entradas del Apertura 2026

Los Potros protagonizan dos partidos que superaron los 50 mil aficionados en el torneo

El regreso del Atlante a la Liga MX está dejando una imagen muy buena en las tribunas, ya que pese a atravesar un Apertura 2026 complicado en lo deportivo, los Potros de Hierro protagonizan dos de las mejores asistencias del campeonato: 58 mil 576 aficionados ante América y 53 mil 136 frente a Cruz Azul.

Ambos encuentros se disputaron en el Estadio Banorte y colocaron al conjunto azulgrana como protagonista de las entradas más numerosas del torneo, solo por detrás del Clásico Nacional entre América y Guadalajara, el cuál reunió a 72 mil 990 personas.

En total, cinco partidos del Apertura 2026 superaron los 50 mil asistentes. Después del América-Guadalajara, aparecen Atlante-América, Cruz Azul-Atlante, con 53 mil 136, y Monterrey-Tigres, que registró 51 mil 17 aficionados. América-Pachuca completa la lista con 50 mil 330.

Estadio Banorte durante el Apertura 2026 | IMAGO7

Atlante responde en las tribunas

De acuerdo con los datos de asistencia de la Liga MX, Atlante acumula 180 mil 094 aficionados en sus partidos como local hasta la Jornada 14. La cifra refleja el respaldo que está recibiendo el equipo en su regreso a la máxima categoría, después de 12 años de ausencia.

Otro de sus encuentros destacados fue ante Pumas, cuando 49 mil 030 personas acudieron al Estadio Banorte, una entrada que también se colocó entre las más numerosas del campeonato.

Atlante vs América, Jornada 2 Apertura 2026 | IMAGO7

Los resultados no acompañan a la afición

La convocatoria contrasta con el rendimiento del equipo dirigido por Miguel Herrera. Atlante suma apenas 14 puntos después de 14 jornadas y registra solo dos victorias en sus últimos 13 partidos, una racha que lo mantiene lejos de las expectativas generadas por su regreso.

Después de un arranque prometedor, con un empate ante América y un triunfo frente a Cruz Azul, los Potros perdieron la regularidad. En la Leagues Cup también sufrieron dos derrotas y solo consiguieron una victoria.

Con tres jornadas por disputar, Atlante buscará cerrar el torneo con mejores resultados ante Chivas, Santos Laguna y Tijuana.