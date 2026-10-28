Jugadores de Atlante abandonando el juego tras la derrota ante San Luis | MEXSPORT

Los potros de hierro se mantienen antepenúltimos en el Apertura 2016

El regreso de Atlante a la Liga MX está lejos de cumplir las expectativas. El equipo dirigido por Miguel Herrera atraviesa una etapa complicada en el Apertura 2026, en el que suma apenas 14 puntos después de 14 jornadas y se mantiene entre las ofensivas menos productivas del campeonato.

Los Potros comenzaron el torneo con resultados prometedores, al empatar frente al América y conseguir una victoria ante Cruz Azul. Su única derrota en ese arranque llegó contra Necaxa, en el partido que marcó su regreso al máximo circuito.

Sin embargo, el panorama cambió durante la Leagues Cup, donde Atlante sufrió dos derrotas y apenas consiguió un triunfo, por la mínima diferencia, ante Vancouver Whitecaps.

Atlante no tendrá descanso tras enfrentar a Cruz Azul | MEXSPORT

Los Potros se desinflaron en el torneo

Tras su participación en la Leagues Cup, el conjunto azulgrana no logró recuperar la regularidad. Empató frente a Toluca, León, Atlas y Puebla, pero también sufrió derrotas contra Pachuca, Tigres, Querétaro, Atlético de San Luis y Pumas.

En medio de esa racha irregular, Atlante consiguió victorias ante Monterrey y Juárez, aunque estos resultados no han sido suficientes para revertir el balance de un torneo complicado. En sus últimos 13 partidos, los Potros apenas ganaron dos veces.

Con tres jornadas por disputarse, el equipo de Miguel Herrera tendrá que buscar resultados ante Chivas, Santos Laguna y Tijuana para mejorar su cierre de campeonato.

Jugadores de Atlante abandonando la cancha del Olímpico Benito Juárez | MEXSPORT

Así le fue a Mazatlán antes de la llegada del Atlante

La franquicia que adquirió Atlante pertenecía a Mazatlán, equipo que en su último torneo sumó 15 puntos, producto de cuatro victorias, tres empates y 10 derrotas. En el certamen anterior había conseguido 14 unidades, con dos triunfos, ocho igualadas y siete descalabros.

Los números muestran que el panorama actual de los Potros no dista demasiado de los resultados que registraron los Cañoneros en sus últimos torneos.

Mazatlán logró llevarse el triunfo en el Encanto frente a Toluca | MEXSPORT

El último antecedente de Atlante en Primera División