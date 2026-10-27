La Máquina tiene tres partidos restantes en los cuales buscará ganar para presionar al América

Cruz Azul afronta la recta final del Apertura 2026 con el liderato general como uno de sus principales objetivos. A falta de tres jornadas para concluir la fase regular, La Máquina tendrá que aprovechar cada partido para sumar la mayor cantidad de puntos y mantenerse en la pelea por el primer lugar.

El equipo dirigido por Joel Huiqui se ubica en el segundo puesto de la clasificación con 26 puntos, los mismos que Guadalajara, que marcha en la tercera posición por diferencia de goles. Por su parte, América encabeza la tabla con 27 unidades, aunque todavía tiene un partido pendiente que podría ampliar su ventaja.

El calendario celeste contempla tres compromisos que pondrán a prueba sus aspiraciones. Primero, recibirá a León en casa, en un encuentro en el que buscará hacer valer su condición de local y sumar tres puntos fundamentales para mantenerse en la disputa por la cima.

Cruz Azul celebra el tercer gol ante el Querétaro | IMAGO7

Posteriormente, La Máquina tendrá dos visitas complicadas, pues deberá enfrentarse a Tigres y Chivas en sus respectivos estadios. Ambos encuentros representarán pruebas importantes para el conjunto cementero, que necesita mantener la regularidad en esta última etapa del campeonato.

Con nueve puntos todavía en disputa, Cruz Azul tiene la posibilidad de cerrar con paso perfecto y presionar al América en la lucha por el liderato. Sin embargo, el panorama también dependerá de los resultados de las Águilas, que cuentan con un encuentro pendiente, así como de lo que haga Guadalajara, su rival más cercano en la clasificación.

Gabriel Fernández y Gonzalo Piovi en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

Por ahora, el plantel celeste tendrá una jornada de descanso este martes en La Noria. Será el miércoles cuando los jugadores regresen a los entrenamientos para comenzar la preparación de cara al compromiso frente a León, con el que iniciarán su camino en la recta final del torneo.

La intención será llegar en las mejores condiciones a los últimos tres partidos y mantener el ritmo que les permita competir por el primer puesto. Cruz Azul sabe que ya no tiene margen para dejar escapar puntos si quiere llegar a la última jornada con posibilidades de terminar en la cima.

Gabriel Fernández, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol ante Pachuca | MEXSPORT