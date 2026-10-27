La debacle de la defensa de Pumas: 10 partidos sin portería en cero

Jugadores de Pumas durante un partido de la Liga MX | IMAGO 7

Después de un torneo en el que los del Pedregal fueron la segunda mejor defensiva, la estadística decayó en el presente semestre

Pumas enfrenta un gran problema en este torneo y se trata de su defensa, la zona más endeble del equipo, pues ya son diez partidos consecutivos sin mantener su portería en cero, el reflejo de que la parte baja del equipo no ha estado a la altura.

¿Cuándo fue la última portería en cero de Pumas?

La última vez que Pumas pudo dejar su arco en cero fue en la Jornada 4, cuando enfrentó a Querétaro en Ciudad Universitaria el 16 de agosto, un partido que terminó sin goles para rescatar un punto.

Este registro significa una debacle importante en la defensa de Pumas, conformada por los mismos futbolistas del torneo pasado, en el que fueron la segunda mejor defensiva al recibir 17 goles, uno más que Toluca.

Después del cambio de entrenador, a la plantilla le costó entrar en ritmo y adaptarse al sistema de Esteban Solari, pero poco a poco ha mostrado mejoría, pero la defensa continúa como la zona más débil.

Jugadores de Pumas en lamento en la Liga MX | IMAGO 7

El balance de la diferencia de goles en Pumas

Hasta ahora, el equipo ha recibido 23 goles y ha anotado 20, un balance negativo que explica lo que ha sido el torneo, pues también el registro de tanto a favor disminuyó respecto al semestre anterior.

Con tres partidos restantes, Pumas necesita volver a esa versión mostrada en el Clausura 2026 para aspirar a meterse a los primeros ocho puestos de la tabla y lograr el objetivo de clasificar a la Liguilla.