Chivas mantiene presión sobre el Club América en la parte alta de la clasificación

Culminó la Jornada 14 del Apertura 2026 en la Liga MX con Cruz Azul y Chivas apretando la parte de la Tabla General, luego de sus respectivas victorias, que conjugado con la derrota del América se han puesto a tan solo una unidad del líder.

¿Cómo está el top 3?

América continúa en lo más alto pese a la dura derrota que registró ante los Tuzos del Pachuca en el Estadio Banorte con un resultado final 1-2 que lo dejó con 27 unidades.

Los Azulcremas tenían la oportunidad de llegar a los 30 puntos; sin embargo, no hicieron pesar su localía ante los Tuzos. Cabe mencionar, que aun cuentan con un partido pendiente ante los Xolos de Tijuana.

Una posición más baja se encuentra Cruz Azul (26pts)que ya es segundo al vencer a Querétaro con un contundente 3-1 en La Corregidora y superando a las Chivas (26pts) que es tercero por tener una cantidad mayor en los goles anotados.

Jugada del posible penal en favor de Pachuca ante América | MexSport

El Rebaño no pierde el paso luego de vencer a los Rayados de Monterrey gracias a un solitario gol de Roberto Alvarado y una buena actuación de Tala Rangel atajando un penal a Lucas Ocampos.

Mientras que en el cuarto puesto se encuentra el Atlas (24pts); los Rojinegros se impusieron 4-3 ante Puebla en un partido de ida y vuelta, en el que llegaron a estar abajo en el marcador y, en cuestión de ocho minutos.

Querétaro vs. Cruz Azul en la Corregidora | IMAGO7

¿Cómo termina el top 8?

Toluca (23pts) aparece como quinto tras dividir unidades con el Club León (22pts) que no pudo aprovechar su condición de local y terminó repartiendo puntos con 1-1. En el sexto se ha quedó la propia Fiera.

En el séptimo puesto se encuentra los Rayados (20pts) de Matías Jesús Almeyda que se quedaron sin sumar puntos en casa ante las Chivas después d haber llegado con una goleada en el bolsillo en su visita al Puebla.

Finalmente, en el octavo puesto los Xolos de Tijuana (20pts) se han establecido con 20 unidades tras firmar una actuación contundente al golear 4-1 a Santos Laguna en el cierre de la Jornada 14.