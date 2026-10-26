Jorge Sánchez revela que el futbolista mexicano no es bien valorado en Europa: “No conocen la Liga MX”

El lateral mexicano recordó su etapa en Países Bajos con el Ajax y aseguró que la liga mexicana no aparecía en las transmisiones de televisión

Jorge Sánchez habló sobre las dificultades que enfrenta el futbolista mexicano para ser reconocido en Europa y compartió una experiencia que vivió durante su paso por el Ajax de Ámsterdam. En una charla para el podcast Cracks y Mortales, el defensor aseguró que en Países Bajos existía poco conocimiento sobre los equipos de la Liga MX, una situación que le permitió dimensionar el reto que representa para los jugadores nacionales llegar al futbol europeo.

El actual jugador mexicano recordó que, durante su estancia en el futbol neerlandés, la televisión transmitía resúmenes de distintas ligas, pero el campeonato mexicano no figuraba entre ellas. Esta situación, sumada a las conversaciones que tuvo con su compatriota Edson Álvarez, lo llevó a reflexionar sobre la percepción que existe del futbolista mexicano fuera del país.

Jorge Sánchez asegura que en Europa no conocen la Liga MX

“Yo, por ejemplo, en Holanda, te lo juro, no conocen a nadie de la Liga MX. O sea, tristemente no conocen los equipos. Ponen más la Liga de Argentina, la MLS, y nosotros nunca aparecíamos en la televisión”, relató Sánchez en el podcast.

El defensor explicó que esta realidad también se la había comentado Edson Álvarez, quien llegó al Ajax antes que él y ya tenía experiencia en el futbol neerlandés.

“Estábamos Edson Álvarez y yo. Y cuando me decía Edson, fue el primero que me dijo: ‘Llevo aquí dos años y en la televisión nunca han puesto un resumen de la Liga MX’”, recordó el lateral, quien confesó que al principio le costaba creerlo.

Sánchez relató que, durante los desayunos, podía ver resúmenes de distintas competiciones, pero no encontraba imágenes del campeonato mexicano. Fue entonces cuando comenzó a comprender que el reconocimiento del futbolista nacional en Europa también está condicionado por la visibilidad que tiene su liga de origen.

“Ahí fue cuando yo empecé a comprender muchas cosas de que el mexicano no está bien valorado en Europa”, señaló.

Jorge Sánchez en su presentación como jugador del PAOK | X: @PAOK_FC

Ajax tardó dos años en decidirse por Jorge Sánchez

Pese a esa percepción, el mexicano destacó que su llegada al Ajax representó un logro importante, especialmente porque el club neerlandés no seguía de manera habitual la Liga MX. De acuerdo con su relato, el equipo realizó un seguimiento de aproximadamente dos años antes de tomar la decisión de ficharlo.

“Es un gran logro el que haya ido un equipo de Ajax por mí, que no conoce la liga”, comentó Sánchez, quien también explicó que los visores primero habían observado a Edson Álvarez y posteriormente a Guido Rodríguez antes de centrarse en él.

Alfred Schreuder se deshizo en elogios para Jorge Sánchez | AJAX

El defensor recordó que incluso tuvo la oportunidad de convivir con los integrantes del equipo de scouting durante una visita, aunque en ese momento no imaginaba que el interés estaba dirigido específicamente hacia su fichaje.

“Yo dije: ‘Ah, pues vienen a conocer más jugadores’, pero me vinieron a ver a mí”, contó.