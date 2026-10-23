El lateral mexicano destacó la dificultad de dar el salto al Viejo Continente

La percepción y proyección del futbolista mexicano en el extranjero vuelve a estar sobre la mesa. Jorge Sánchez rompió el silencio sobre la falta de reconocimiento que tiene la Liga MX en Europa, revelando que en países como Países Bajos el futbol mexicano carece por completo de difusión en comparación con otros torneos del continente americano como la MLS o la liga argentina.

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Durante una charla con el podcast 'Cracks y Mortales', el jugador profundizó sobre su experiencia en las filas del Ajax, el zaguero tricolor compartió las conversaciones que sostuvo con su compatriota Edson Álvarez, coincidiendo en el choque cultural y mediático que vivieron al darse cuenta de que la competencia mexicana ni siquiera figuraba en los resúmenes deportivos cotidianos.

"Yo, por ejemplo, en Holanda, te lo juro, no conocen a nadie de la Liga MX. O sea, tristemente no conocen los equipos. Ponen más la Liga de Argentina, la MLS, y nosotros nunca aparecíamos en la televisión. Estábamos Edson Álvarez y yo... y cuando me decía Edson: 'llevo aquí dos años y en la televisión nunca han puesto un resumen de la Liga MX', yo decía 'no mames, cómo creerle'. Te lo juro, desayunando pasaban todas las ligas menos la nuestra", confesó Sánchez.

Jorge Sánchez con la Selección Mexicana | IMAGO7

El minucioso proceso del Ajax para concretar su fichaje

Esta dura realidad llevó a Jorge Sánchez a reflexionar sobre la verdadera dimensión y dificultad que implica para un jugador formado en el futbol mexicano dar el salto al balompié europeo. El defensor valoró enormemente el esfuerzo de visoreo que realizó el cuadro de Ámsterdam, el cual llevó un seguimiento de dos años antes de presentar una oferta formal:

Ahí fue cuando yo empecé a comprender muchas cosas de que el mexicano no está bien valorado en Europa. Y ahí fue cuando le di la vuelta realmente y dije: es un gran logro el que un equipo como Ajax haya ido por mí, que no conoce la liga

Jorge Sánchez l MEXSPORT