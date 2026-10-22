El delantero de Pachuca suma 43 anotaciones en el futbol mexicano y está a 15 tantos de convertirse en el segundo máximo goleador de los Tuzos

Salomón Rondón está ante la posibilidad de seguir haciendo historia en el futbol mexicano, debido a que el delantero venezolano suma 43 goles en la Liga MX y se encuentra a solo dos de superar a su compatriota Giancarlo Maldonado, quien encabeza el registro de máximos anotadores venezolanos en el campeonato, con 44 tantos.

El atacante de Pachuca tendrá una nueva oportunidad de acercarse a la marca este domingo, cuando los Tuzos visiten al América. Además de buscar el récord histórico, el ‘Rey’ atraviesa un gran momento individual, pues suma 13 anotaciones y lidera la tabla de goleo del torneo, con cinco tantos de ventaja sobre Juninho, delantero de Pumas.

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Rondón ya conquistó el título de goleo del Clausura 2024, que compartió con Diber Cambindo, Uriel Antuna y Federico Viñas. Ahora busca repetir la hazaña y convertirse en el primer venezolano en ganar dos veces este reconocimiento en la Liga MX.

Rondón también apunta a la historia de Pachuca

El venezolano no solo tiene en la mira el récord de su país. De acuerdo con diversos registros, suma 55 goles con Pachuca en todas las competiciones, cifra que lo coloca a 15 anotaciones de alcanzar los 70 tantos y convertirse en el segundo máximo goleador histórico del club.

Franco Jara - 83 goles

Gabriel Caballero - 66 goles

Christian Giménez - 65 goles

Víctor Guzmán - 63 goles

Juan Carlos Cacho - 62 goles

Salomón Rondón - 54 goles

Salomón Rondón en celebración con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7

Así marcha la lista de goleadores venezolanos en Liga MX

Giancarlo Maldonado lidera el registro con 44 goles, seguido por Rondón, con 43. Juan Arango completa el podio con 41, mientras que Fernando Aristeguieta suma 25 anotaciones.

Con dos goles más en la Liga MX, Rondón podría superar a Maldonado y convertirse en el venezolano con más tantos en la historia del campeonato mexicano.