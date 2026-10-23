La Liga MX regresa tanto en su rama varonil como la femenil y Julián Quiñones quiere seguir en plan grande

Regresa la actividad futbolera. Este viernes las ligas tanto en México como en el extranjero regresan. La Liga MX tendrá la actividad de la Jornada 14, mientras que la liga Femenil tendrá su actividad de la Fecha 12. Además, Julián Quiñones también regresa a la acción buscando sumar más anotaciones.

LIGA MX

Tras la actividad de la Jornada Doble, la liga mexicana vuelve a la actividad esta vez con la Jornada 14. Cuatro equipos que pelean en el fondo de la tabla verán acción tratando de acercase a los puestos de Liguilla.

Primero Necaxa recibirá al peor equipo de toda la liga en FC Juárez en punto de las 19:00 horas. Al término del juego en Aguascalientes, Atlante recibirá a Atlético de San Luis en el Estadio Azteca.

Jugadores de Atlante abandonando la cancha del Olímpico Benito Juárez | MEXSPORT

Además, del futbol varonil, la Liga Femenil BBVA también arrancará una nueva jornada con Tijuana Femenil recibiendo un Pumas Femenil que quiere seguir sumando puntos para afianzarse en puestos de Liguilla.

Previo a los juegos del futbol mexicano, la actividad futbolera iniciará en Europa. Primero LaLiga tendrá un juego de la Jornada 10 Málaga se medirá ante Deportivo Alavés en punto de las 13:00 horas. A la misma hora, Ipswich Town se verá las caras con Nottingham Forest en un partido de la Premier League.

Pumas Femenil celebra ante Atlas en CU | IMAGO7

Julián Quiñones regresa a la acción

A mediodía el seleccionado nacional, Julián Quiñones, también verá actividad en la Saudi Pro League. El Al Qadsiah del mexicano recibirá a Al Hilal en un partido que apunta a definir al líder del torneo.

Quiñones buscará sumar una nueva anotación para acercarse al liderato de goleo. El ex de Atlas, América y Tigres, suma ya cuatro anotaciones. Con dos goles podría colocarse tercero en la lista, pero aún está muy lejos de los 11 goles que ya suma Ivan Toney.