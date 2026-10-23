El delantero alista su regreso y está forzado a ver minutos previo al cierre de torneo

José Juan Macías está cerca de finalizar su recuperación y volver a las canchas con Pumas, todo apunta a que será en noviembre el mes en el que el delantero pueda tener actividad, una situación necesaria para él, debido a que si o sí necesita sumar una cierta cantidad de minutos para renovar su contrato con la institución.

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¿JJ Macías no ha renovado con Pumas?

RÉCORD pudo saber, con información de René Tovar, que hay una cierta cantidad de minutos indefinida para que Macías renueve contrato con Pumas, por lo que el jugador está contra el tiempo para disputar minutos que le permitan tener un nuevo acuerdo con el club, ya que restan cuatro jornadas en el calendario.

Macías todavía no entrena al parejo del primer equipo, todavía en un plazo en el que continúa en recuperación y a la espera del alta médica, por lo que no es elegible para Esteban Solari y su cuerpo técnico todavía.

Macías en celebración de un gol con Pumas | IMAGO 7

En diciembre de 2025 se habló de una renovación de dos años con Pumas, sin embargo, esto no fue oficializado ni confirmado por el club, luego de que haya sufrido una dura lesión que lo ha dejado fuera por cerca de 11 meses.

Macías, cada vez más cerca de su regreso

Se espera que el delantero sea elegible para noviembre, mes en el que Pumas enfrenta a América y Rayados en las últimas dos fechas, ambos en el Estadio Olímpico Universitario, que serán claves para clasificar a Liguilla y la disponibilidad de Macías será una buena noticia.

José Juan Macías sufre lesión en rodilla izquierda | MEXSPORT

Desde el club, el apoyo hacia su futbolista ha sido total, incluso mantuvo contacto constantemente desde el proceso de Efraín Juárez, y también ha estado cerca de la gestión de Esteban Solari.

José Juan Macías está cerca de estar listo para volver a jugar, pero también tiene la urgencia de sumar minutos y buscar su permanencia en el club, por lo que necesita llenarle el ojo a Esteban Solari para convertirse en un elemento de confianza en este proyecto.