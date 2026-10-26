¡Con sabor a Liguilla! Atlas vence 4-3 a Puebla en una noche de goles en el Jalisco

Los Rojinegros remontaron un 1-2 en apenas ocho minutos para vencer 4-3 a Puebla en el Estadio Jalisco

Atlas volvió al camino del triunfo. En una noche de goles y emociones en el Estadio Jalisco, los Rojinegros se impusieron 4-3 ante Puebla en un partido de ida y vuelta, en el que llegaron a estar abajo en el marcador y, en cuestión de ocho minutos, lograron darle la vuelta al encuentro.

Kevin Zenón fue una de las figuras del conjunto tapatío, mientras que el juvenil José Martín se robó los reflectores al marcar un doblete, incluido su primer tanto en el máximo circuito.

El equipo dirigido por Hernán Crespo logró sacudirse la presión y puso fin a una racha de cinco partidos sin ganar como local. Con el triunfo, Atlas llegó momentáneamente a 24 puntos y se colocó en el tercer lugar de la clasificación.

Podría interesarte Futbol Elías Montiel enciende las alarmas en Atlas, luego de salir lesionado ante Puebla

En ventaja desde el minuto 1

El conjunto rojinegro se puso en ventaja prácticamente en la primera jugada del partido. Jorge Rodríguez apareció por el sector izquierdo y mandó un centro al área, donde Florian Monzón se anticipó a la defensa y, con un remate certero, mandó el balón al fondo de las redes para el 1-0. El gol en el primer suspiro del encuentro desató la fiesta en las tribunas del Jalisco.

Sin embargo, Puebla no bajó los brazos y comenzó a generar peligro sobre la portería defendida por Camilo Vargas. En una de sus aproximaciones, Manu Capasso no logró rechazar correctamente el balón y el rebote quedó a merced de Fernando Monarrez, quien sacó un disparo que fue contenido por el guardameta colombiano.

Jugadores de Puebla celebran el gol en empate ante el Atlas | MEXSPORT

La Franja insistió hasta encontrar recompensa. Nuevamente, Capasso tuvo problemas para despejar y el balón quedó elevado dentro del área. Vargas intentó hacerse con el esférico, pero Luifer Hernández ganó el duelo aéreo y consiguió el empate 1-1, silenciando por algunos instantes al Coloso de la Calzada Independencia.

Atlas no encontró respuesta antes del descanso y ambos equipos se fueron al vestidor con la igualdad en el marcador. La afición rojinegra despidió a los suyos con abucheos ante el funcionamiento mostrado durante la primera mitad.

Fiesta de goles en el segundo tiempo

En el complemento, Puebla aprovechó las dudas defensivas del Atlas y consiguió darle la vuelta al marcador. Brayan Garnica mandó un centro al área que fue desviado por Jorge Sánchez. El balón tomó dirección de portería y terminó incrustándose en propia meta para poner el 1-2 a favor de La Franja.

Atlas mostraba su peor versión defensiva y los abucheos volvieron a hacerse presentes en las tribunas del Jalisco. Pero la reacción rojinegra llegó de inmediato.

Luis Esteves envió un trazo hacia el segundo poste, donde apareció Kevin Zenón. El argentino no perdonó y, con un disparo cruzado, venció al guardameta poblano para establecer el 2-2 y devolverle la ilusión a la afición tapatía.

Kevin Zenón marca el 2 a 2 para el Atlas ante el Puebla | MEXSPORT

Con el empate, Hernán Crespo movió sus piezas y mandó al terreno de juego al juvenil José Martín para fortalecer el ataque. La apuesta le dio resultados prácticamente de inmediato. En una jugada que comenzó con Zenón, el mediocampista asistió a Martín, quien recibió con espacio y tiempo suficiente para sacar un potente disparo y mandar el balón al fondo de las redes.

El juvenil consiguió así su primer gol en el máximo circuito y desató la locura en el Estadio Jalisco. En apenas ocho minutos, Atlas había pasado de estar abajo 1-2 a ganar 3-2, transformando los abucheos en júbilo y convirtiendo las tribunas en una auténtica fiesta rojinegra.

Poco después, Puebla sufrió otro golpe. Alonso Ramírez fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla, dejando a La Franja con un hombre menos.Atlas aprovechó la superioridad numérica y volvió a golpear.

Tras la expulsión, se generó un tiro libre que Luis Esteves cobró hacia el primer poste. Ahí apareció nuevamente José Martín, quien peinó el balón y lo mandó al segundo poste para marcar el 4-2 y completar su doblete en una noche inolvidable.

José Martín marca un doblete ante el Puebla en el Jalisco | MEXSPORT

Con un hombre menos, Puebla no renunció al partido y encontró un último aliento en los minutos finales. Omar Moreno tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo que venció a Camilo Vargas para colocar el 4-3 en el marcador y poner tensión en el cierre del encuentro.

Atlas resistió los últimos minutos y terminó quedándose con una victoria que parecía complicada apenas unos minutos antes.

Los Rojinegros pasaron de los abucheos a la celebración en una noche que tuvo goles, remontada y, sobre todo, un nuevo protagonista: José Martín, el juvenil que con su doblete se convirtió en el héroe de la noche en el Estadio Jalisco.