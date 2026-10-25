Coyotes venció 2-0 a Correcaminos en la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX

Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas sufrió un nuevo tropiezo en el Apertura 2026 y complicó seriamente sus posibilidades de clasificar a la Liguilla. En una edición más del llamado 'Clásico Animado', el equipo naranja cayó 2-0 ante Coyotes de Tlaxcala en el Estadio Tlahuicole, durante la Jornada 14 de la Liga de Expansión MX.

El resultado dejó al conjunto dirigido por Gabriel Pereyra contra las cuerdas en la recta final del torneo. Pese a la necesidad de sumar puntos para mantenerse en la pelea por un boleto a la fase final, Correcaminos tuvo dificultades para generar peligro y terminó superado por un rival que aprovechó sus oportunidades.

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Coyotes golpeó en el primer tiempo ante un Correcaminos sin respuestas

Antes del encuentro, Vicente Torres había señalado que el equipo afrontaría el compromiso como una final. Sin embargo, esas palabras no se reflejaron en el terreno de juego, donde Correcaminos mostró poca profundidad ofensiva y dificultades para acercarse con peligro al arco rival.

Gabriel Pereyra apostó por un once sin un delantero fijo, con Emiliano Pérez, Walter Ortega, Gerardo Moreno, Alan Di Pippa, Oliver Pérez, Andrés Catalán, Vicente Torres, William Guzmán, Omar Islas, Yael Uribe y Duván Mina. La propuesta no dio los resultados esperados y el conjunto tamaulipeco batalló para encontrar espacios en el área de Tlaxcala.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin goles, Erick Robles apareció al minuto 43 para adelantar a los locales. El tanto permitió a Coyotes irse al descanso con ventaja y obligó a Correcaminos a replantear su estrategia para la segunda mitad.

Jugadores de Coyotes en celebración ante Cancún | IMAGO 7&nbsp;

Un penal y una expulsión no evitaron la derrota de Correcaminos

En el complemento se esperaba una reacción del equipo naranja, pero la falta de claridad en ataque continuó. Al minuto 64, Alan Di Pippa cometió una infracción dentro del área que derivó en un penalti, el cual Erick Robles convirtió para firmar su doblete y colocar el 2-0 definitivo.

Con el marcador en contra y la urgencia de buscar goles, Pereyra tardó en agotar sus modificaciones. A falta de aproximadamente 10 minutos para el final, Correcaminos todavía tenía dos cambios disponibles, pese a que necesitaba encontrar soluciones para intentar meterse nuevamente en el partido.

La situación pudo representar una oportunidad cuando Bryan Torres fue expulsado al minuto 80 y Coyotes se quedó con 10 jugadores. No obstante, Correcaminos no consiguió aprovechar la superioridad numérica y se marchó de Tlaxcala sin anotar.

Morelia vs Correcaminos Jornada 5 l IMAGO7

¿Qué necesita Correcaminos para clasificar a la Liguilla?

Con la derrota, Correcaminos permanece en la posición 12 de la clasificación, con 16 puntos y una diferencia de goles de -3. Coyotes de Tlaxcala, por su parte, llegó a 19 unidades y se ubicó en el octavo puesto, el último que otorga un boleto a la Liguilla, con una diferencia de goles de cero.

Las posibilidades del conjunto tamaulipeco todavía dependen de las matemáticas y de los resultados de otros equipos, incluidos Tapatío y Morelia. Sin embargo, el margen de error es mínimo y el cierre de la fase regular será determinante para sus aspiraciones.

El siguiente compromiso de Correcaminos será frente a Venados FC, el viernes 30 de octubre a las 19:00 horas, en el Estadio Marte R. Gómez. El equipo naranja necesitará ganar y mejorar su diferencia de goles, además de esperar una combinación favorable de resultados, para mantener viva la esperanza de avanzar a la fase final.

La derrota en el 'Clásico Animado' dejó a Correcaminos en una situación complicada. Con una jornada decisiva por delante, el conjunto universitario está obligado a responder en la cancha si quiere evitar quedar fuera de la pelea por el título.