Crece la Liga de Expansión; mitad de clubes buscan emular lo hecho por Tapatío

Varios clubes de la Liga MX alzaron la mano para tener un equipo filial, como el caso de Cruz Azul Hidalgo

​La Liga de Expansión verá crecer su número de participantes. La competencia, en la que hoy toman parte 16 equipos, se incrementará próximamente, ya que RÉCORD tiene conocimiento de que la mitad de las actuales franquicias de la Liga MX han solicitado un equipo filial en el campeonato al ver el éxito del Tapatío con las Chivas.

​En la actual temporada de la Liga de Expansión compite el equipo Cruz Azul Hidalgo, filial de La Máquina de la Liga MX, por lo que varios clubes del máximo circuito levantaron la mano para formar parte de la categoría la siguiente temporada.

Ángel Chávez en el Tapatío | IMAGO7

FMF toma el caso de Tapatío como estandarte

​La FMF y la Liga MX tomaron el caso del CD Tapatío (Chivas) como estandarte del proyecto. El argumento directivo es que un equipo filial que compite semana a semana contra futbolistas experimentados en estadios profesionales acelera el desarrollo de prospectos de 18 a 22 años mucho más que un torneo exclusivo de fuerzas básicas Sub-23.

​A diferencia de la propuesta que pretendía forzar a los 18 clubes de Primera a tener filial de forma obligatoria, el esquema se planteó de manera escalonada:

La sede de la Federación Mexicana de Futbol | IMAGO7

Desarrollo a la división

​Abrir plazas para que los clubes de Liga MX que cuenten con la infraestructura, solvencia financiera y plantilla para sostener un equipo de desarrollo se sumen a la división.

​Permitir que los clubes que no deseen o no puedan solventar una franquicia propia mantengan acuerdos de asociación o convenios de préstamo con franquicias tradicionales de Expansión.

Letrero de la Liga de Expansión en el Apertura 2026 | IMAGO 7

​Hay que recordar que hace poco tiempo se presentó un plan en el que la categoría de Expansión pasa a integrarse plenamente en el sistema federativo junto con la Liga Premier (Segunda División) y Liga TDP (Tercera División).