Elías Montiel tuvo que se sacado auxiliado para salir del campo | Mexsport

El mediocampista rojinegro tuvo que abandonar el terreno de juego a tres minutos del descanso tras presentar molestias musculares

El mediocampista del Atlas, Elías Montiel, encendió las alarmas durante el encuentro de este domingo ante Puebla, luego de que tuvo que abandonar el terreno de juego por una lesión en el primer tiempo del partido disputado en el Estadio Jalisco.

El dorsal 18 del conjunto rojinegro no pudo continuar en el encuentro después de permanecer tendido sobre el césped por molestias musculares. Lo que inicialmente parecía ser una incomodidad pasajera terminó por obligar al cuerpo técnico a realizar una modificación, ante la imposibilidad del futbolista de seguir jugando.

Elías Montiel abandona el campo entre aplausos y preocupación

Elías Montiel pelea una pelota ante Puebla | Mexsport

La situación ocurrió a tres minutos del descanso. Tras varios minutos de presentar molestias sobre el terreno de juego, el árbitro central solicitó el ingreso del carrito de asistencias para trasladar al mediocampista fuera de la cancha. Montiel abandonó el campo con un semblante de tristeza, mientras se encendían las alarmas en el conjunto rojinegro.

El futbolista fue despedido entre aplausos por la afición del Atlas, mientras algunos de sus compañeros que se encontraban en el banquillo se acercaron para brindarle palabras de aliento. Por su parte, Hernán Crespo también se aproximó al jugador, le estrechó la mano y le preguntó cómo se sentía. Montiel respondió con un gesto de dolor y agradeció el apoyo de su entrenador.

Hernán Crespo manda a Édgar Zaldívar para cubrir su baja

Ante la necesidad de realizar el cambio, Crespo mandó al terreno de juego a Édgar Zaldívar, quien ingresó para reforzar el mediocampo y contribuir en las labores de recuperación del balón.

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