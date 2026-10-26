Xolos aplasta 4-1 a Santos Laguna y acaba con su racha en el Apertura 2026

Con una actuación brillante de Ignacio Rivero en el Estadio Caliente, la jauría goleó al cuadro de la Comarca

Golpe de autoridad en la frontera. Los Xolos de Tijuana firmaron una actuación contundente al golear 4-1 a Santos Laguna en la cancha del Estadio Caliente, resultado que frena de seco la racha positiva de los Guerreros y que catapulta al conjunto rojinegro directamente a la zona de Liguilla cuando restan únicamente tres jornadas para concluir la fase regular del Torneo Apertura 2026.

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Pese a no contar en la cancha con Gilberto Mora y tener a Sergio Almaguer dirigiendo desde el banquillo ante la suspensión de Sebastián 'Loco' Abreu, el cuadro fronterizo hizo pesar su territorio desde los primeros instantes del cotejo para vapulear a la escuadra de Torreón.

Cátedra de Nacho Rivero y fiesta rojinegra en la frontera

El dominio del cuadro local se reflejó temprano en el marcador a través de una transición vertiginosa comandada por Alejandro Gómez, quien filtró un trazo profundo para Adonis Preciado, el ecuatoriano llegó a línea de fondo y asistió a Francisco González (12') para marcar el 1-0.

Rivero festejando el gol con Tijuana ante Santos l MEXSPORT

Apenas cinco minutos después, Ignacio Rivero (17') firmó el segundo de la noche al aprovechar un rebote de Carlos Acevedo tras un sólido testarazo de Jackson Porozo a salida de tiro de esquina.

Santos festejan el gol ante Xolos l MEXSPORT

Aunque la escuadra lagunera intentó meterse al encuentro en la parte complementaria con el descuento de Esteban Lozano al 66', la respuesta de la jauría fue inmediata y demoledora.