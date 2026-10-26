Aleco Irarragorri rompe el silenció tras la derrota de Santos ante Xolos: "Poco que decir"

Aleco Irarragorri a su llegada al partido de Santos de la Jornada 11 | Imago7

El presidente de los Guerreros reaccionó a la goleada ante Tijuana y mantiene viva la ilusión lagunera

La racha histórica de Santos Laguna llegó a su fin en el Apertura 2026, luego de que los Guerreros cayeron por marcador de 4-1 ante Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente. El resultado impidió que el conjunto lagunero consiguiera su séptima victoria consecutiva, aunque su presidente, Aleco Irarragorri, no tardó en pronunciarse sobre el resultado.

A través de sus redes sociales, el directivo compartió un mensaje dirigido a los aficionados, en el que reconoció que no pudieron extender su buena racha, pero dejó claro que el equipo mantiene intactas sus aspiraciones de cara al cierre de la fase regular del campeonato, donde todavía quedan nueve puntos en disputa.

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¿Qué dijo Aleco Irarragorri tras la derrota?

Mediante su cuenta de X, el presidente de los Guerreros publicó un mensaje en el que reconoció la derrota ante Tijuana, pero aseguró que el equipo mantiene la ilusión de alcanzar sus objetivos. Además, invitó a los seguidores del conjunto de Torreón a seguir creyendo en el proyecto deportivo.

Poco que decir. Hoy no conseguimos la séptima al hilo, pero la 7 que realmente buscamos sigue siendo a lo que aspiramos, los invito a soñar y creer

Aleco festeja la cuarta victoria consecutiva de Santos Laguna | Captura de pantalla

El directivo también aprovechó para enviar un mensaje de unidad de cara a las últimas tres jornadas del torneo, en las que Santos buscará sumar la mayor cantidad de puntos posibles. "Con nuestra gente, con los leales, saldremos adelante. Quedan 3 finales, 9 puntos. Vamos por cada uno de ellos. JUNTOS", concluyó el presidente del conjunto lagunero.

¿Cómo terminó la racha de victorias de Santos?

El equipo dirigido por Renato Paiva llegó al encuentro contra Xolos después de conseguir seis triunfos consecutivos, una racha que había despertado la ilusión de sus aficionados. Sin embargo, el conjunto fronterizo terminó con el buen momento de los Guerreros gracias a una contundente actuación en el Estadio Caliente.

Francisco González abrió el marcador al minuto 12, mientras que Ignacio Rivero amplió la ventaja apenas cinco minutos después. En la segunda mitad, Esteban Lozano descontó para Santos al 66', pero Rivero apareció nuevamente al minuto 69 con un espectacular tiro libre y Adonis Preciado sentenció la goleada de 4-1 al 72'.

Santos festejan el gol ante Xolos l MEXSPORT