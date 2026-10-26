La gestión de Esteban Solari en Pumas: solo cuatro triunfos en el torneo

Esteban Solari en el himno de Pumas antes de enfrentar a Cruz Azul | Imago7

El estratega argentino ha sufrido para sacar victorias en su paso por Universidad Nacional

Cerca de que culmine el torneo, el balance para Esteban Solari no es el mejor, con apenas cuatro triunfos en sus primeros 17 partidos dirigidos, ya también con los resultados de Leagues Cup incluidos.

Con ello, Pumas está al borde de quedarse fuera de la Liguilla, que significará un incumplimiento de los objetivos del equipo para este semestre, al venir de un torneo histórico en el que llegar a la Final y estar cerca de bordarse la octava estrella.

¿Cuánto tardó Efraín Juárez en llegar a las cinco victorias?

Sin embargo, al comparar el proceso anterior, que dejó buenas sensaciones de que diera títulos en algún momento, las cosas no están muy lejos, ya que Efraín Juárez también tardó en alcanzar las cinco victorias en su gestión.

A Juárez le tomó 16 partidos para registrar cinco triunfos; cabe señalar que el técnico mexicano llegó ya con el torneo iniciado y con el reto de conformar a su plantilla con los mejores elementos disponibles.

Es decir, hasta el tercer torneo las cosas comenzaron a funcionar para el mexicano, por lo que Esteban Solari mantiene un ritmo similar, pero que empieza a correr el tiempo para entregar mejores resultados.

Pumas en el Estadio Banorte tras la Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 | IMAGO7

Las desventajas para Solari en Pumas

El reto del Tano ha sido enfrentarse a distintos cambios a lo largo del torneo, desde lesiones hasta sanciones que no le han permitido hacer conectar a todos sus jugadores para mostrar su mejor versión.

Fue hasta el duelo con Tigres que Solari pudo repetir alineación, luego de que César Huerta tuviera que cumplir su partido de suspensión ante Atlante, la única excepción de las últimas tres formaciones del argentino.

Puebla, América y Rayados son los últimos tres rivales para Pumas, la última llamada para Solari y sus jugadores de intentar meterse a la pelea de los puestos de Liguilla, ya con un margen mínimo y con la intención de que el argentino pueda mejorar sus registros.