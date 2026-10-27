¡Malagón recibe más goles que Cota! El regreso del arquero del América, bajo la lupa

Luis Malagón acumula 14 tantos en contra entre la Sub-21 y la Liga MX, mientras Rodolfo Cota registra 10 goles recibidos

El regreso de Luis Malagón a la titularidad del América no está siendo sencillo sencillo, debido a que después de superar una lesión en el tendón de Aquiles, el guardameta volvió a la actividad y, en lo que va del semestre, suma más goles recibidos que Rodolfo Cota, quien también defendió el arco azulcrema durante el Apertura 2026.

De acuerdo con los registros de los últimos compromisos, Cota acumula 10 anotaciones en contra en siete partidos disputados, además de mantener su portería imbatida en dos ocasiones. Malagón, por su parte, suma 14 goles recibidos en ocho encuentros entre la categoría Sub-21 y la Liga MX.

La diferencia radica en cuatro goles; sin embargo los registros de Malagón incluyen partidos de fuerzas básicas, por lo que no se trata de una comparación directa entre actuaciones exclusivamente en la Liga MX .

Luis Ángel Malagón previo a juego con América | x:@ClubAmerica

Malagón, en busca de recuperar su mejor versión

El proceso de regreso del arquero comenzó en agosto, cuando volvió a jugar con la Sub-21. En esa etapa sufrió una derrota por 2-1 ante Atlético de San Luis, mientras que frente a Puebla consiguió una victoria en tanda de penales por 5-3. Posteriormente, también tuvo participación ante Chivas y Cruz Azul en esa categoría.

Ya con el primer equipo, Malagón registra cuatro partidos, con dos victorias, un empate y una derrota. En esos encuentros recibió ocho goles, un promedio de dos por partido.

Cristian Borja y Erick Sánchez celebrando atajada de Rodolfo Cota | MEXSPORT

Cota también tuvo una defensa distinta

La comparación también debe considerar a los futbolistas que acompañaron a cada guardameta, debido a que durante los partidos de Cota, el América utilizó defensores como Ramón Juárez, Israel Reyes, Cristian Borja y Kevin Álvarez.

En cambio, tras su regreso, Malagón compartió la zaga con los refuerzos Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo, además de otros elementos como Franco Rossano, Miguel Vázquez e Israel Reyes.