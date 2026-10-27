¿Baja con América? Esta es la situación de Alejandro Zendejas previo al partido ante Tijuana

El '10' de las Águilas ha tenido un Apertura 2026 marcado por las lesiones y la inactividad

Malas noticias para América. Luego de la derrota contra Pachuca en la Jornada 14 del Apertura 2026 las Águilas enfrentarán a Xolos de Tijuana este miércoles en el partido pendiente de la Fecha 7. Sin embargo, todo apunta que no recuperarán a Alejandro Zendejas para dicho compromiso.

El '10' azulcrema ha tenido un semestre marcado por las lesiones y se ha perdido varios partidos, tanto de Liga MX como de Leagues Cup, luego de su participación en la Copa del Mundo. Ahora, sumará una ausencia más, segunda al hilo tras no estar en el juego ante los Tuzos.

¿Qué le pasó a Alejandro Zendejas?

El atacante azulcrema se perdió las seis primeras jornadas del certamen por una limpieza articular que se le realizó en la rodilla derecha. Sin embargo, volvió a la actividad en la Jornada 8 ante Cruz Azul, partido en el cual ingresó de cambio en lugar de Isaías Violante.

A partir de ese momento, Zendejas volvió a la titularidad pero en ningún encuentro disputó los 90 minutos y ante Atlas en la Jornada 13 salió con molestias musculares al minuto 68. Por este motivo no estuvo en el compromiso del domingo pasado ante Pachuca.

Alejandro Zendejas previo a un partido de América en la Liga MX | IMAGO 7

De acuerdo con TUDN, la decisión del cuerpo médico fue no arriesgar al futbolista a una lesión mayor, por ello lo guardaron ante los Tuzos y lo harán de nuevo frente a Tijuana. La esperanza es que pueda reaparecer ante Toluca el próximo sábado 31 de octubre en la Jornada 15.

Los números de Zendejas en el Apertura 2026

Desde su llegada a Coapa en el Clausura 2022, Zendejas se ha afianzado como titular y figura en América. Hasta ahora, en ningún torneo ha jugado menos de diez partidos en Fase Regular, por lo que el Apertura 2026 será la primera ocasión que ocurra.

Alejandro Zendejas en celebración con América en la Liga MX | IMAGO 7