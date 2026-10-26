“El América es el equipo más grande de México”: Radamel Falcao elogia a las Águilas

El delantero colombiano destacó la grandeza del conjunto azulcrema previo al partido de leyendas

Radamel Falcao reconoció la grandeza del América previo al partido de leyendas que enfrentará al conjunto azulcrema con el Atlético de Madrid. El delantero colombiano destacó el honor de participar en este encuentro, mientras que Aquivaldo Mosquera reveló que le hubiera gustado verlo defender los colores de las Águilas.

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“Me hubiera encantado que hubiera jugado en este club tan grande. Nos vemos el 15 de noviembre y le mando un abrazo, mi hermano”, expresó Mosquera al dirigirse a Falcao, con quien compartió un mensaje previo al evento.

Radamel Falcao posando l Instagram: @falcao

¿Qué dijo Radamel Falcao?

Por su parte, el delantero colombiano manifestó su entusiasmo por participar en el encuentro y medirse ante una institución a la que considera la más importante del futbol mexicano.

“Un placer y honor recibir esta oportunidad. La verdad, para mí es un honor, y qué mejor que con estas figuras y leyendas que ha tenido esta institución y qué mejor que enfrentar quizá al equipo más grande de México”, señaló Falcao

Radamel Falcao en el Atlético del Madrid | AP

Maxi Rodríguez recuerda su gol ante México

Otra de las figuras que participará en el encuentro será Maxi Rodríguez, quien habló sobre el significado de volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid y reencontrarse con los aficionados.

“Es un orgullo ponerse la camiseta del Atlético de Madrid después de mucho tiempo. Este partido será un gran show y espectáculo, y qué mejor que estar de cerca con la gente”, comentó el exfutbolista argentino.

Falcao en el Atlético de Madrid | AP

Además, recordó el gol que marcó ante México durante el Mundial de Alemania 2006, en los octavos de final, una anotación que definió la eliminatoria a favor de Argentina.