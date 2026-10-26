Adolfo Ríos sorprende con su visita al homenaje de Guillermo Ochoa con el América

Alfonso Ríos visita a Guillermo Ochoa en su homenaje con el América | MEXSPORT

El exportero acudió al Estadio Banorte para acompañar a Memo Ochoa en el reconocimiento que recibió por su trayectoria con las Águilas

El homenaje a Guillermo Ochoa en el partido entre América y Pachuca contó con visitas demasiado especiales y una de ellas fue la de Adolfo Ríos, quien acudió por sorpresa al Estadio Banorte para acompañar al histórico guardameta mexicano durante el reconocimiento que le rindió el conjunto azulcrema.

A través de redes sociales, Ríos compartió su emoción por estar presente en un momento especial para el exportero, a quien destacó como uno de los futbolistas más importantes en la historia del país.

“¡Claro que fuimos a ver a @yosoy8a en visita sorpresa! ¡El más histórico de nuestro país!”, publicó, en un mensaje dedicado a Guillermo Ochoa.

Un reencuentro más que especial

La presencia de Adolfo Ríos, un histórico exportero del futbol mexicano, conocido como el “Arquero de Cristo”. Comenzó su carrera profesional en 1985 y defendió las porterías de equipos como Pumas, Veracruz, Necaxa y América. Con las Águilas se convirtió en una figura importante y conquistó el título de Liga MX del Verano 2002, antes de cerrar su etapa como futbolista.

Adolfo Ríos tuvo un papel especial en los primeros años de Guillermo Ochoa en el América. Ambos coincidieron en Coapa cuando Memo buscaba consolidarse en el primer equipo, y el experimentado guardameta fue uno de los referentes de quien posteriormente se convertiría en una figura de la Selección Mexicana. Por ello, Ríos forma parte de la historia de los inicios de Ochoa en el futbol profesional.

Adolfo Ríos como jugador del América | MEXSPORT

Guillermo Ochoa recibió un homenaje especial con América

El encuentro ante Pachuca, correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2026, sirvió como escenario para reconocer la trayectoria de Memo Ochoa, quien puso fin a su carrera profesional después de disputar el Mundial de 2026.

El América preparó distintas actividades para recordar el legado de su canterano, quien debutó profesionalmente con las Águilas en 2004 y tuvo dos etapas con el equipo. Durante su trayectoria con el club, conquistó el Clausura 2005, el Campeón de Campeones de ese mismo año y la Liga de Campeones de la Concacaf en 2006.

La presencia de invitados especiales y el cariño de los aficionados acompañaron una jornada dedicada a uno de los porteros más reconocidos del futbol mexicano.