Figura del Pachuca lanza contundente mensaje tras victoria ante el América en el Estadio Banorte

Pachuca se va ganando al descanso del duelo ante América | MexSport

Carlos Moreno, arquero de los Tuzos, dio a conocer sus sensaciones después del triunfo 1-2

Pachuca sacó un valioso triunfo sobre el América en el Estadio Banorte y tras el encuentro Carlos Moreno no dudó en lanzar un contundente mensaje asegurando que son esos los escenarios que más les gusta, ante rivales grandes.

¿Qué dijo Carlos Moreno?

“Pachuca siempre es competitivo que le gustan los escenarios grandes, América es uno de los más grandes del país y eso nos gusta”, destacó el guardameta en una entrevista de TUDN.

Asimismo, mencionó que el equipo buscará seguir con la inercia: “Este equipo ha demostrado que en los grandes escenarios es donde más le gusta estar y queremos seguir siendo así”.

Carlos Moreno con buenas atajadas en el primer tiempo del partido ante América | MexSport

“(El triunfo) lo necesitábamos, este equipo ha luchado hasta el final y creo que tenemos menos puntos de los que merecemos, pero el futbol es así… mientras haya esperanza vamos a pelear al máximo y Pachuca debe estar más arriba y eso lo demostramos”, destacó.

¿Cómo fue el triunfo del Pachuca?

Pachuca pegó primero al minuto 11, cuando Alan Bautista aprovechó un error de Érick ‘Chiquito’ Sánchez. El balón quedó en los pies del mediocampista, quien sacó un potente disparo desde la media luna para vencer a Luis Ángel Malagón y colocar el 1-0.

La polémica llegó minutos tras un posible impacto de Malagón con Jorge Berlanga y tras la jugada el VAR terminó por decretar que no había falta y el partido se iría al descanso con la venta de los hidalguenses.

Alan Bautista adelanta a Pachuca en el duelo ante América en homenaje a Memo Ochoa | MexSport

Para el segundo tiempo, América encontró la igualdad. Al minuto 46, por conducto de Brian Rodríguez para marcar el 1-1 que devolvía la esperanza para el conjunto local.

Sin embargo, la alegría azulcrema duró poco. Al 71, Salomón Rondón participó en la jugada ofensiva y habilitó a Oussama Idrissi, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que se incrustó en el ángulo, imposible para Malagón.