Tras polémica con la cuenta, la Comisión ha salido a reafirmar que la cuenta no pertenece a su silbante

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) advirtió que una cuenta en redes sociales que utiliza el nombre de Katia Itzel García Mendoza no pertenece a la silbante mexicana, luego de que el perfil generara interacciones y comentarios relacionados con la polémica arbitral del partido entre América y Pachuca.

Podría interesarte Futbol Reglamentan a árbitros para dirigir futbol llanero y talacha; frenan a Katia Itzel y el uso de redes sociales

A través de un comunicado publicado en redes sociales, el organismo aclaró la situación para evitar que las publicaciones de dicha cuenta fueran atribuidas a la árbitra, quien forma parte del arbitraje profesional en México.

"La Comisión de Árbitros informa que esta cuenta es totalmente falsa y no pertenece a la silbante Katia Itzel García Mendoza", señaló el organismo en su mensaje, con el que buscó establecer que el perfil no es oficial y que sus declaraciones no representan la postura de la silbante.

La aclaración se produjo después de que la cuenta respondiera a diferentes usuarios, entre ellos el exárbitro Francisco Chacón, en medio de las reacciones que generó el encuentro entre América y Pachuca. Las interacciones alcanzaron más de 260 mil.

La actividad del perfil provocó que usuarios de redes sociales reaccionaran a sus publicaciones. Según los datos proporcionados, la conversación acumuló más de 260 mil interacciones y alrededor de 300 comentarios, entre los cuales hubo personas que interpretaron que estaban interactuando con una cuenta oficial de Katia Itzel García.

Sin embargo, la propia biografía del perfil incluía una referencia que advertía sobre su naturaleza paródica: "PARODIA".

Katia Itzel García, arbitra de Liga MX | IMAGO7

Además, la cuenta registra 7.686 seguidores y señala que se unió a Twitter en diciembre de 2025. Estos elementos formaban parte de la información visible en el perfil, aunque no impidieron que algunas de sus publicaciones fueran atribuidas a la árbitra mexicana.

Con su pronunciamiento, la Comisión de Árbitros reiteró que la cuenta señalada no pertenece a Katia Itzel García Mendoza. La aclaración busca evitar que las respuestas y opiniones publicadas desde ese espacio sean interpretadas como declaraciones de la silbante.

El caso también puso de manifiesto el tipo de comentarios que circulan alrededor de la árbitra en las plataformas digitales. Entre las reacciones dirigidas a su persona se encuentran mensajes ofensivos y críticas relacionadas con su género, además de cuestionamientos vinculados con su desempeño profesional.