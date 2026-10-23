Mikel Arriola, presidente del FMF, manda enérgico mensaje a los árbitros y a la Comisión

El comisionado emitió un comunicado tras las múltiples polémicas arbitrales

Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), instruyó a la Comisión de Árbitros y a la propia Federación a implementar una serie de acciones para fortalecer el arbitraje mexicano, mejorar los procesos de designación y establecer criterios más uniformes en los partidos de la Liga MX.

De acuerdo con la información de la propia federación, las iniciativas buscan reforzar el desempeño de los silbantes, mejorar la comunicación con los clubes y establecer mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de las tareas.

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¿Qué pide Mikel Arriola?

Las instrucciones contemplan la coordinación entre la FMF, la Comisión de Árbitros y la Liga MX, además de reportes permanentes al comisionado sobre los avances de cada una de las iniciativas.

El primer eje contempla fortalecer los incentivos para los árbitros que cuenten con certificación internacional y registren un buen desempeño en la Liga MX. La intención es enriquecer el proceso de designación arbitral mediante elementos relacionados con la preparación y el rendimiento de los silbantes.

Mikel Arriola, comisionado de la FMF en un movimiento de brazo | MEXSPORT

El segundo punto está relacionado con la afinación de los criterios arbitrales. La instrucción establece que el trabajo deberá continuar para ofrecer mayor predictibilidad en las decisiones que se toman durante los encuentros, de manera que los clubes y demás participantes conozcan con mayor claridad cómo se aplican las reglas.

Para ello, los criterios deberán comunicarse de manera continua a los árbitros durante sus procesos de capacitación y a los clubes, considerados destinatarios de esa información. La medida busca fortalecer la comprensión de las decisiones arbitrales y mantener una comunicación constante entre las partes involucradas en las competencias.

Yonatan Peinado, árbitro mexicano | IMAGO7

La FMF también está buscando elaboración de reportes arbitrales sobre incidentes e indisciplinas registrados durante los partidos. La FMF y la Comisión de Árbitros deberán trabajar para establecer criterios homogéneos en estos documentos y reforzar su aplicación por parte de los silbantes.

La cuarta medida anunciada por Mikel Arriola consiste en instaurar un Comité Técnico de Arbitraje en el que participarán representantes de los clubes, integrantes de la Comisión de Árbitros y asesores independientes.

Mikel Arriola en conferencia de prensa | MEXSPORT