Comisión de Arbitraje 'castiga' a Óscar Mejía; Estas son las designaciones arbitrales de la Jornada 12

Tras un polémico arbitraje en el América vs Monterrey, la FMF decidió dejar a Mejía fuera de los arbitrajes centrales

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol anunció sus designaciones arbitrales para la Jornada 12 del Apertura 2026 de Liga MX. Para esta nueva Fecha, sorprende el regreso de César Ramos Palazuelos pero sobretodo, se destaca la 'ausencia' de Óscar Mejía, quién tuvo una polémica actuación en el América vs Monterrey de la jornada pasada.

Polémico arbitraje

Monterrey y América se vieron las caras la semana pasada con el partido terminando en un empate a un gol por bando, sin embargo, el partido pudo haber cambiado de haberse sancionado una pena máxima a favor de Rayados. Además, a Brian Rodríguez se le perdonó una roja por insultar a un abanderado.

Ante las 'malas decisiones' arbitrales, Rayados presentó una queja ante la comisión, la cual parece haber ya trascendido pues el silbante central de dicho encuentro, Óscar Mejía, fue 'borrado' de las designaciones de esta jornada. El árbitro fue relegado a ser cuarto en el partido entre Juárez y Bravos de este sábado acompañando a Salvador Pérez.

Óscar Mejía expulsa a Miguel Borja en el partido ante Rayados | MexSport

Salen los 'peces gordos'

Para esta jornada, la Comisión decidió designar a tres de sus árbitros más experimentados. César Arturo Ramos regresa tras seis fechas de ausencia para el Monterrey vs Pachuca. Luis Enrique Santander fue designado para llevar el partido entre Atlante y Pumas, mientras que el Gato Ortiz, estará en el Toluca vs Atlético de San Luis.

En uno de los partidos más importantes de la Jornada, el Chivas vs Tigres, la FMF decidió designar a Fernando 'el curro' Hernández. Este será su séptimo juego como central en el actual torneo y su primero desde la Jornada 8.

Víctor Alfonso Cáceres abrirá la jornada en el juego entre Necaxa y Atlas. Para este partido también reaparece Katia Itzel García como cuarta árbitra, mientras que Erik Yair Miranda será el encargado del VAR.

César Ramos durante el Mundial 2026 | MEXSPORT

Daniel Quintero Huitrón, árbitro de la Final del Clausura 2026, estará en el Tijuana vs Puebla. Mario Terrazas llevará el duelo entre las sorpresas Santos y Querétaro.