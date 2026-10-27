Brian Rodríguez no le cierra la puerta a Tigres en el futuro | Imago7

'Rayito' habló en un podcast acerca de la posibilidad de fichar con el equipo regio

Quien es a día de hoy uno de los jugadores más queridos en América, Brian Rodríguez, ha hablado acerca de la posibilidad de fichar con Tigres en un futuro, esto dentro de un podcast llamado Sabor a Futbol en el que fue uno de los invitados más recientes. 'Rayito' aseguró que es algo que haría solamente en caso de que el equipo azulcrema ya no contara con él.

Para la tranquilidad de los americanistas, el uruguayo dejó en claro que eso pasaría solamente si es que ya no pudiera jugar en las Águilas, pues argumentó que ser parte de este club "es un privilegio".

¿Con destino al norte?

En el podcast de Sabor a Futbol, Brian Rodríguez mencionó que eso es algo que no hace recurrentemente (participar en podcasts); sin embargo, respondió algunas preguntas importantes como si iría a Tigres como un nuevo fichaje, a lo que respondió que "uno nunca sabe", pues podría haber un futuro incierto en el que América no lo quiera más en el equipo.

Imagínate, ¿no me quiere el América, qué voy a hacer? Voy a tener que jugar en otro equipo

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También recordaron las diversas y repetidas ocasiones en las que lo han puesto como una de las bajas del club, ya que 'Rayito' dijo que esa era "la pregunta de siempre". Mencionó también que para él "es un privilegio ser parte del club porque está entre los más grandes del mundo".

Respeto por un rival en específico

Siguiendo con las preguntas 'picantes', la conductora del podcast, Daniella Durán, preguntó quién sería el jugador de Chivas que, si estuviera en el poder de Brian, se llevaría a América, teniendo una respuesta rápida y demasiado clara.

No pues de Chivas yo creo que sería a Alvarado

Finalmente, al menos dentro de algunos de los clips en los que se ha promocionado la visita de 'Rayito', se habló acerca de la posibilidad y los rumores que han existido en torno a irse a jugar a Europa, recordando todo lo que se suscitó cuando Ajax fue uno de los clubes que salió a la luz como pretendiente del charrúa.