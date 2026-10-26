¿Le hizo el feo a Tigres? Guillermo Barros Schelotto revela qué sucedió con el acercamiento de la directiva felina

El entrenador argentino habló sobre el interés del equipo mexicano

Uno de los nombres que más fuerte sonó para llegar a la dirección técnica de los Tigres de cara al Apertura 2026 fue Guillermo Barros Schelotto; sin embargo, no se pudo concretar y ahora el argentino destacó qué sucedió con el acercamiento de la directiva por sus servicios.

¿Qué dijo Guillermo Barros Schelotto?

“Me llamaron a mitad de torneo de Tigres de México para que sea el técnico y les dije que tenía un compromiso con Vélez”, catapultó el entrenador en una entrevista con TYC Sports.

Y es que, el estratega fue cuestionado ante el contrato que termina con el conjunto argentino a finales de 2026 y una posible salida: “No, no, no. Me han hablado en otro momento cuando yo no estaba en Vélez todavía. He tenido otras oportunidades durante este año, no de Racing”.

Guillermo Barros Schelotto espera un partido parejo ante el Tri | ESPECIAL

Sin embargo, dejó la puerta abierta de no llegar a un acuerdo con el cuadro de ‘El Fortín’ para una extensión: “Tengo contrato con el club hasta diciembre y la prioridad la va a tener Vélez. Después de seguir o no seguir, veré o analizaré qué opciones hay”.

¿Llegará Barros Schelotto a Tigres?

Durante el verano pasado, distintos reportes señalaron que Carlos Valenzuela, vicepresidente ejecutivo de Tigres, había viajado a Argentina para reunirse con Guillermo Barros Schelotto y conocer las condiciones para una eventual salida de Vélez Sarsfield.

El entrenador argentino apareció así entre los principales nombres considerados para sustituir a Guido Pizarro que salió de manera inesperada debido a unos desacuerdos deportivos con la directiva.

En su momento, Barros Schelotto evitó profundizar sobre las negociaciones y dio por cerrada la situación. "No tengo nada que aclarar, es un tema terminado", declaró el estratega argentino, una respuesta que reduce considerablemente las posibilidades de verlo próximamente en la Liga MX.

Juan Brunetta marca el empate para Tigres en Ciudad Universitaria | MEXSPORT