Benjamín Mora elogia a Memo Ochoa: 'El mejor arquero en la historia de nuestro país'

El técnico de Pachuca reconoció la trayectoria del guardameta mexicano y destacó el triunfo de los Tuzos ante América

Pachuca consiguió una victoria importante ante América, en una noche marcada por el homenaje a Guillermo Ochoa en el Estadio Banorte, por lo que, después del encuentro, Benjamín Mora, entrenador de los Tuzos, reconoció la trayectoria del guardameta y destacó el rendimiento de su equipo, que logró imponerse en condición de visitante.

“Mucho respeto para quizá el mejor arquero en la historia de nuestro país y nuestro representante en el extranjero durante mucho tiempo. Yo también he representado a mi país durante mucho tiempo y le guardo un gran aprecio a Guillermo Ochoa; yo también lo homenajeo”, expresó el estratega.

Mora destaca el funcionamiento de Pachuca

El entrenador hidalguense consideró que la victoria fue consecuencia del orden táctico y la disciplina que mostró su equipo durante el compromiso. Además, señaló que el resultado representa una recompensa después de actuaciones anteriores en las que, a su juicio, Pachuca había mostrado avances futbolísticos sin conseguir reflejarlos en el marcador.

Memo Ochos durante su reconocimiento en el Estadio Banorte | MEXSPORT

“Sin duda, hicimos un partido muy serio, muy ordenado; prácticamente fuimos muy disciplinados y concretamos las jugadas que tuvimos. Ese es el resultado de un progreso que hemos tenido”, explicó.

Mora también destacó la importancia de vencer al América en su propio estadio y aseguró que el triunfo debe funcionar como un impulso para afrontar los últimos compromisos del campeonato.

El técnico dejó claro que la victoria no significa que el equipo deba relajarse, sino que representa una oportunidad para cerrar el torneo con buenas actuaciones ante rivales como Tigres, Santos Laguna y Toluca.

Pachuca busca mantener el impulso

Finalmente, Mora reconoció que al equipo se le han complicado los partidos como local, aunque confía en revertir esa situación en su siguiente presentación.

El tifo que desplegó la porra del América dedicado a Memo Ochoa | MEXSPORT