El director deportivo de América afirmó que le gustaría ver al jugador del Betis vestir el jersey de las Águilas nuevamente

El retorno de Álvaro Fidalgo a Coapa si fue una realidad. Pese a las declaraciones del propio futbolista que negó la posibilidad de llegar al América previo al Apertura 2026 de la Liga MX, Santiago Baños, directivo de las Águilas, confirmó que existieron pláticas formales para concretar su regreso.

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Fidalgo dejó las filas azulcremas en el invierno anterior para incorporarse al Real Betis en busca de consolidarse en el futbol europeo; sin embargo, la falta de minutos con el conjunto verdiblanco reabrió la opción de un posible retorno a la Liga MX.

Algunos medios españoles incluso pusieron el nombre del futbolista nacionalizado mexicano como una de las opciones para dejar al Betis en el mercado de verano, abriendo aún más las posibilidades de ver su regreso al América. Sin embargo, al final Fidalgo se mantuvo con los sevillanos y América volteó su mirada a otros jugadores.

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP

Tras no concretarse su regreso a México, Fidalgo afirmó que la opción de volver tan pronto al América no fue verdad. Durante la pasada Fecha FIFA, el volante descartó los rumores que lo acercaron de vuelta a las Águilas.

"Por ganas, por algún momento que me toque volver sí, por supuesto que me encantaría, pero ese de que iba a volver por ejemplo este verano era mentira totalmente”, confesó Fidalgo para TV Azteca.

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Baños revela negociaciones

Pese a las declaraciones de Fidalgo, Santiago Baños ha revelado lo contrario. En una reciente entrevista el directivo admitió que la opción fue real y se exploró en la recta final de la ventana de transferencias.

"Sí, de hecho tuvimos una conversación con él días antes de que cerrara la ventana de transferencias, fue una posibilidad", señaló el directivo pata TUDN.

De acuerdo con el dirigente americanista, la operación no prosperó debido a una circunstancia estrictamente familiar. Fidalgo y su pareja esperan un hijo, y la prioridad de ambos era que el nacimiento ocurriera en territorio español. Pese a ello, Baños recalcó que la institución mantiene las puertas abiertas para el mediocampista en el futuro.