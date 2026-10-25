Álvaro Fidalgo vuelve a sumar minutos con el Betis en empate ante Celta | x:@Betis

El mediocampista mexicano ingresó desde el banquillo en la Jornada 10 de LaLiga y disputó 16 minutos en la igualada sin goles del conjunto verdiblanco

Álvaro Fidalgo volvió a tener actividad con el Real Betis este domingo, luego de quedarse sin minutos en la victoria ante el Feyenoord en la Champions League a mitad de semana. El mediocampista mexicano ingresó en la segunda mitad del encuentro frente al Celta de Vigo y sumó tiempo de juego en el empate 0-0 correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga.

El exjugador del América continúa buscando mayor protagonismo en el equipo verdiblanco, pues su participación durante la temporada ha sido limitada. Con esta aparición, Fidalgo volvió a tener la oportunidad de demostrar sus condiciones en el mediocampo, aunque el Betis no consiguió romper el empate en su compromiso liguero.

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Álvaro Fidalgo suma minutos con el Betis ante Celta

Fidalgo ingresó desde el banquillo en sustitución de Dani Ceballos para disputar los últimos 16 minutos del encuentro. Durante su participación, el mexicano intentó darle mayor fluidez a la circulación del balón, se asoció con sus compañeros y buscó pases hacia los espacios para generar oportunidades ofensivas.

Sin embargo, los intentos del conjunto bético no fueron suficientes para abrir el marcador y ambos equipos terminaron repartiendo puntos. Pese a la falta de goles, el ingreso del mediocampista representó una nueva oportunidad para mantenerse en la dinámica del equipo y pelear por más participación en los próximos compromisos.

Real Betis y el Celta de Vigo en LaLiga | AFP

¿Cuántos minutos acumula Álvaro Fidalgo con el Betis?

Con su participación ante el Celta, el mexicano llegó a cuatro partidos disputados en la temporada con el conjunto verdiblanco, de los 10 encuentros posibles hasta ese momento. En LaLiga, acumulaba 67 minutos antes de esta jornada, a los que añadió los 16 disputados este domingo, para alcanzar 83 minutos en la competición liguera.

A esa cifra se suman los 29 minutos que había disputado en su única aparición en la Champions League, por lo que su participación continúa siendo reducida en comparación con el calendario del equipo.

Tras el empate, el Betis se mantiene en la cuarta posición de LaLiga con 20 puntos. El conjunto verdiblanco buscará recuperar el camino de la victoria a media semana en la Copa del Rey, cuando se enfrente al Navalcarnero, antes de volver a la competición liguera contra el Málaga.