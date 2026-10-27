'Piojo' Alvarado con Chivas en el Apertura 2026 de la Liga MX | MEXSPORT

El 25 del Rebaño Sagrado podría tener el mejor de sus torneos con el equipo rojiblanco

Roberto Alvarado tiene tres partidos por delante para registrar una nueva marca con Chivas. El atacante rojiblanco atraviesa un buen momento goleador en el Apertura 2026 y, con cinco anotaciones, busca superar su mejor registro de goles en un torneo desde que llegó al Guadalajara.

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¿Cuál es la marca que puede romper Alvarado?

El ‘Piojo’ suma cinco tantos después de disputar mil 169 minutos en el actual campeonato, con una anotación cada 233 minutos. Su producción ofensiva lo coloca como uno de los principales referentes del Rebaño y, además, lo mantiene como el máximo goleador del equipo en el torneo.

Alvarado ya sabe lo que significa terminar un campeonato como el mejor anotador de Chivas. Lo consiguió en tres ocasiones: en el Apertura 2023 marcó seis goles; en el Apertura 2024 compartió el liderato de goleo del equipo con Cade Cowell, ambos con cinco anotaciones, mientras que en el Clausura 2025 terminó nuevamente como el máximo goleador rojiblanco, con cuatro tantos.

'Piojo' Alvarado en celebración con Chivas ante América | IMAGO 7

Sin embargo, hay un dato que destaca en su trayectoria con el Guadalajara: en ninguno de esos torneos logró superar las seis anotaciones. Su mejor registro hasta ahora son los seis goles que consiguió en el Apertura 2023.

¿Lo logrará el Piojo?

Por ello, el cierre del Apertura 2026 representa una oportunidad para que Alvarado establezca una nueva marca personal. Con cinco goles y tres jornadas todavía por disputar en la fase regular, necesita dos anotaciones para superar su mejor registro y convertirse en el torneo en el que más goles ha marcado con Chivas.

El ‘Piojo’ tendrá tres oportunidades para conseguirlo y, de mantener su protagonismo ofensivo, podría cerrar la fase regular con una cifra histórica para su paso por el Guadalajara. Después de varios torneos como referente ofensivo, Alvarado busca ahora dar un paso más y dejar su mejor registro goleador como rojiblanco.