Chivas se burla del Balón de Oro 2026 y presume al Piojo Alvarado como ganador

La publicación desató reacciones entre los aficionados, que se sumaron a la broma del conjunto rojiblanco

Chivas no dejó pasar la entrega del Balón de Oro 2026 y decidió tomarse con humor la ceremonia que reconoció a Harry Kane como el mejor futbolista del año. A través de sus redes sociales, el Guadalajara publicó una imagen de Roberto 'Piojo' Alvarado sosteniendo el prestigioso trofeo, como si el atacante mexicano hubiera sido el gran ganador.

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La publicación llegó en una jornada en la que el delantero inglés se impuso a figuras como Lamine Yamal, Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. Mientras el resultado generaba conversación entre los aficionados al futbol, el Rebaño encontró la oportunidad perfecta para presumir a uno de sus jugadores más importantes.

Chivas presume al Piojo Alvarado con el Balón de Oro

Roberto Alvarado se ha convertido en uno de los futbolistas más destacados de Chivas gracias a su desequilibrio, su capacidad para generar peligro y su influencia en el ataque rojiblanco. Por ello, el club aprovechó la conversación alrededor del galardón para colocar al Piojo en el centro de la escena, aunque esta vez en tono de broma.

La imagen compartida por el Guadalajara despertó numerosas interacciones y respuestas de los internautas, quienes reaccionaron al guiño del equipo.

Entre comentarios divertidos y muestras de apoyo al atacante, la publicación convirtió al futbolista mexicano en protagonista de una conversación que originalmente giraba alrededor de las grandes estrellas del futbol mundial.

Piojo Alvarado calienta en el Estadio BBVA antes del partido contra Rayados | MexSport

El Rebaño convierte la gala en una oportunidad para bromear