El director técnico de América vivió un tenso momento con la polémica silbante mexicana

La derrota de América a manos de Pachuca en la Jornada 14 no ha sido el único conflicto en el que Guillermo Almada tuvo que pensar a lo largo del fin de semana, pues en la línea de banda, tuvo un 'enfrentamiento' de palabras con Katia Itzel García, en el que se pudo ver al técnico charrúa muy molesto.

El video que se ha filtrado, muestra aproximadamente el minuto 57, pues Miguel Borja se preparaba para entrar al campo. Fue entonces que, con el marcador empatado a un gol, Almada reclamó algo a Katia, quien era la cuarta árbitra del encuentro; entre las palabras que se alcanzaron a entender de parte de ambos, la de 34 años le respondió de manera airada: "¡No me grite!", desatando la polémica en redes sociales.

El técnico uruguayo vs la silbante mexicana

Fiel a su estilo, Guillermo Almada se quiso acercar a reclamarle algo a Katia Itzel, tal y como se muestra en el video; sin embargo, en cuanto García notó la presencia y la voz en un tono alto del entrenador, volteó con él para decirle de manera muy efusiva la frase: "¡No me grite!" en repetidas ocasiones, cada una más firme que otra

Mientras la árbitra mexicana seguía diciendo eso, con los brazos procedió a hacer una señal de calma, para segundos más tarde mencionar algo que se entiende como: "Sí está bien, pero necesito que se calme". Fue entonces que Almada y Katia terminaron con su discusión y cada quien regresó a su puesto.

Cuando parecía que todo había terminado, el uruguayo trató de decirle algo más a la silbante, pero para ese instante, ella ya levantaba el cartel electrónico con los cambios, pues mientras todo esto sucedía, el 'Colibrí' Borja se preparaba para entrar a la cancha del Estadio Banorte.

Entonces, ¿quién tuvo la razón?

Los comentarios en redes sociales de nueva cuenta ya forman parte de la conversación, pues en ellos, algunos aficionados han estado por completo de acuerdo con Katia y su manera de manejar la situación, pues argumentan que fue una buena forma de enfrentarse a alguien como Guillermo Almada.

Como era de esperarse, también hay otros usuarios que han optado por criticar a la árbitra, pues creen que al tratarse de ella, ha tratado de mantener el protagonismo en el campo a pesar de ser la cuarta en el orden para ese compromiso.

Con menos comentarios, otras tantas personas agregaron a la conversación una de las polémicas del partido, en la que Carlos Álvarez no fue expulsado por la llamada 'Ley Prestianni', pues en un duelo de palabras con Sergio Barreto, el 8 americanista se tapó la boca para decirle algo a su rival, lo cual parecería prohibido, pero esta vez tuvo una sanción distinta.