Joel Huiqui atraviesa un momento importante al frente de Cruz Azul. Con 21 partidos dirigidos, 14 victorias, tres empates y cuatro derrotas, el estratega mexicano presenta números que lo colocan en la conversación frente a sus antecesores, Martín Anselmi y Vicente Sánchez.
¡Van por el liderato! Joel Huiqui lanza advertencia tras nueva victoria de Cruz Azul
El actual entrenador celeste registra una efectividad de 71.4 por ciento, producto de sus 14 triunfos en 21 encuentros. En ese periodo, Huiqui también ha conseguido dos títulos con la institución: el campeonato de Liga y el Campeón de Campeones.
¿Cuál fue la efectividad de Martín Anselmi?
Por su parte, Martín Anselmi dirigió 50 partidos con Cruz Azul, con un balance de 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas.
Su efectividad fue de 70.49 por ciento y, pese a consolidar una propuesta futbolística que llevó al equipo a competir en los primeros planos, no consiguió títulos durante su gestión.
Vicente Sánchez, el más efectivo
En el caso de Vicente Sánchez, el uruguayo estuvo al frente de La Máquina en 28 encuentros, con 18 triunfos, ocho empates y apenas dos derrotas. Su efectividad fue de 73.8 por ciento y logró conquistar la Concacaf Champions Cup.
La gestión de Huiqui también tiene un argumento ofensivo. Cruz Azul suma 32 goles en el torneo y se ubica como la segunda mejor ofensiva de la competencia.
Con tres partidos todavía por disputar, La Máquina tiene la posibilidad de igualar o superar los 39 goles que consiguió en el Apertura 2024 bajo el mando de Anselmi.
Para alcanzar esa marca, el equipo necesita anotar siete tantos en sus últimos encuentros; con ocho, establecería una nueva cifra para el club en esa comparación.