¿Joel Huiqui más efectivo que Vicente Sánchez y Martín Anselmi en el Cruz Azul?

Joel Huiqui con Cruz Azul durante un partido del Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El actual DT de La Máquina aparece con 14 victorias, tres empates y cuatro derrotas

Joel Huiqui atraviesa un momento importante al frente de Cruz Azul. Con 21 partidos dirigidos, 14 victorias, tres empates y cuatro derrotas, el estratega mexicano presenta números que lo colocan en la conversación frente a sus antecesores, Martín Anselmi y Vicente Sánchez.

El actual entrenador celeste registra una efectividad de 71.4 por ciento, producto de sus 14 triunfos en 21 encuentros. En ese periodo, Huiqui también ha conseguido dos títulos con la institución: el campeonato de Liga y el Campeón de Campeones.

Joel Huiqui tras la obtención del título con Cruz Azul en el Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Cuál fue la efectividad de Martín Anselmi?

Por su parte, Martín Anselmi dirigió 50 partidos con Cruz Azul, con un balance de 28 victorias, 10 empates y 12 derrotas.

Su efectividad fue de 70.49 por ciento y, pese a consolidar una propuesta futbolística que llevó al equipo a competir en los primeros planos, no consiguió títulos durante su gestión.

Facundo Oreja auxIliar de MArtín Anselmi por su paso con Cruz Azul | MEXSPORT

Vicente Sánchez, el más efectivo

En el caso de Vicente Sánchez, el uruguayo estuvo al frente de La Máquina en 28 encuentros, con 18 triunfos, ocho empates y apenas dos derrotas. Su efectividad fue de 73.8 por ciento y logró conquistar la Concacaf Champions Cup.

La gestión de Huiqui también tiene un argumento ofensivo. Cruz Azul suma 32 goles en el torneo y se ubica como la segunda mejor ofensiva de la competencia.

Con tres partidos todavía por disputar, La Máquina tiene la posibilidad de igualar o superar los 39 goles que consiguió en el Apertura 2024 bajo el mando de Anselmi.

Para alcanzar esa marca, el equipo necesita anotar siete tantos en sus últimos encuentros; con ocho, establecería una nueva cifra para el club en esa comparación.