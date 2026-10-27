Andrés Montaño se convirtió en uno de los mexicanos más efectivos del Apertura 2026, debido a que el mediocampista de Cruz Azul ocupa el segundo lugar entre los futbolistas nacionales con más goles producidos en el torneo, con ocho contribuciones entre anotaciones y asistencias, pese a que solamente ha disputado 373 minutos.
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De acuerdo con diversas estadísticas, Montaño únicamente se encuentra por detrás de Henry Martín, delantero del América, quien lidera la clasificación con 11 goles producidos. El atacante azulcrema registra ocho anotaciones y tres asistencias en 12 partidos, con un total de 931 minutos disputados.
Montaño destaca por su productividad en el Apertura 2026
La diferencia entre ambos también destaca por el tiempo de participación. Mientras Henry acumula casi mil minutos en el campeonato, Montaño consiguió acercarse a sus números con menos de la mitad de ese tiempo en cancha, una muestra de su productividad en el certamen.
El tercer puesto corresponde a Ricardo Marín, quien suma siete goles producidos tras participar en 14 encuentros y acumular 880 minutos. Por su parte, Gilberto Mora aparece en la cuarta posición con seis contribuciones, pese a haber disputado solamente siete partidos y 500 minutos.
El listado lo completa Alexis Vega, también con seis goles producidos. El futbolista ha participado en 12 encuentros y suma 796 minutos durante el Apertura 2026.
El caso del mediocampista celeste sobresale, debido a que la mayoría de los futbolistas que aparecen en este ranking tienen por lo menos 500 minutos jugados, mientras que Montaño no llega ni a 400; por lo que sus ocho goles producidos lo mantienen cerca de la cima.