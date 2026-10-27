¡Montaño, el más efectivo! Es segundo entre mexicanos con más goles producidos en el torneo

Andrés Montaño maneja el balón en un juego de Cruz Azul | Mexsport

El mediocampista de Cruz Azul suma ocho goles producidos en apenas 373 minutos jugados

Andrés Montaño se convirtió en uno de los mexicanos más efectivos del Apertura 2026, debido a que el mediocampista de Cruz Azul ocupa el segundo lugar entre los futbolistas nacionales con más goles producidos en el torneo, con ocho contribuciones entre anotaciones y asistencias, pese a que solamente ha disputado 373 minutos.

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De acuerdo con diversas estadísticas, Montaño únicamente se encuentra por detrás de Henry Martín, delantero del América, quien lidera la clasificación con 11 goles producidos. El atacante azulcrema registra ocho anotaciones y tres asistencias en 12 partidos, con un total de 931 minutos disputados.

Montaño destaca por su productividad en el Apertura 2026

La diferencia entre ambos también destaca por el tiempo de participación. Mientras Henry acumula casi mil minutos en el campeonato, Montaño consiguió acercarse a sus números con menos de la mitad de ese tiempo en cancha, una muestra de su productividad en el certamen.

El tercer puesto corresponde a Ricardo Marín, quien suma siete goles producidos tras participar en 14 encuentros y acumular 880 minutos. Por su parte, Gilberto Mora aparece en la cuarta posición con seis contribuciones, pese a haber disputado solamente siete partidos y 500 minutos.

El listado lo completa Alexis Vega, también con seis goles producidos. El futbolista ha participado en 12 encuentros y suma 796 minutos durante el Apertura 2026.

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