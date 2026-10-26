Cruz Azul presenta su once titular para medirse ante Querétaro, con Andrés Gudiño nuevamente como portero titular. Joel Huiqui apuesta por mantener al guardameta en el arco celeste para este compromiso.
América, a cinco triunfos del récord de puntos de Cruz Azul en torneos cortos
En la defensa, Gonzalo Piovi, Omar Campos y Jesús Orozco Chiquete.
Erik Lira portará el gafete de capitán y estará acompañado por Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Amaury García en el mediocampo.
En el ataque, Rogelio González, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere serán los encargados de buscar las oportunidades frente al arco queretano, con la misión de hacer daño desde el arranque.
Joel Huiqui también tendrá alternativas importantes en el banquillo para modificar el funcionamiento del equipo durante el partido, dependiendo de las necesidades que se presenten.
Entre las opciones de Cruz Azul aparecen Charly Rodríguez, Carlos Rotondi, Jeremy Márquez y Gabriel Fernández.
La Máquina busca los 3 puntos en La Corregidora para mantenerse entre los primeros lugares de la competencia.