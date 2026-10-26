El XI de Joel Huiqui para buscar la cima en La Corregidora

Andrés Montaño y jugadores de Cruz Azul, en festejo de gol, ante Pachuca | IMAGO7

La Máquina mueve sus fichas en el mediocampo con Erik Lira al frente y deja a figuras como Charly Rodríguez y Carlos Rotondi en el banquillo como variantes de lujo

Cruz Azul presenta su once titular para medirse ante Querétaro, con Andrés Gudiño nuevamente como portero titular. Joel Huiqui apuesta por mantener al guardameta en el arco celeste para este compromiso.

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En la defensa, Gonzalo Piovi, Omar Campos y Jesús Orozco Chiquete.

Gabriel Fernández y Gonzalo Piovi en celebración con Cruz Azul | IMAGO 7

Erik Lira portará el gafete de capitán y estará acompañado por Agustín Palavecino, Andrés Montaño y Amaury García en el mediocampo.

En el ataque, Rogelio González, Nicolás Ibáñez y Christian Ebere serán los encargados de buscar las oportunidades frente al arco queretano, con la misión de hacer daño desde el arranque.

Joel Huiqui también tendrá alternativas importantes en el banquillo para modificar el funcionamiento del equipo durante el partido, dependiendo de las necesidades que se presenten.

Joel Huiqui, entrenador de Cruz Azul, en entrenamiento | @CruzAzul

Entre las opciones de Cruz Azul aparecen Charly Rodríguez, Carlos Rotondi, Jeremy Márquez y Gabriel Fernández.