El directivo azulgrana envió un emotivo mensaje a la afición atlantista tras la derrota

Momento de autocrítica en el seno azulgrana. Luego del doloroso tropezón por 0-1 ante el Atlético de San Luis en la recta final del Apertura 2026, la directiva del Atlante rompió el silencio para dar la cara ante la afición. A través de sus redes sociales, Emilio Escalante dirigió un sentido mensaje a la comunidad atlantista, reconociendo que el rendimiento actual está lejos de las exigencias históricas del club.

Consciente del malestar en la tribuna, el directivo dejó en claro que la institución asume el compromiso de revertir la racha negativa y responder con resultados inmediatos sobre el terreno de juego.

"Atlantistas, hace mucho que no escribía por aquí, pero hoy quiero hablarles de corazón. Les debemos una disculpa. Sabemos que los resultados no están a la altura de lo que esta afición merece. A nosotros también nos duele ver al Atlante en este momento, y nos toca asumir nuestra responsabilidad y responder con trabajo y hechos", expresó Escalante en su publicación.

Emilio Escalante | IMAGO7

La promesa del Atlante para cerrar el Apertura 2026

A pesar del trago amargo tras el reciente descalabro, la cúpula azulgrana confía plenamente en la capacidad de la plantilla para levantarse y volver a competir en los primeros planos.

Estamos atravesando una etapa complicada, pero salir adelante está en nuestras manos. Hay mucho por corregir y vamos a hacerlo. Estamos con ustedes, compartimos la misma ilusión y tenemos claro lo que representa este escudo. Estoy convencido de que este equipo resurgirá, nos volverá a dar alegrías y volveremos a alzar una copa juntos. Nos toca trabajar para que esa confianza se vea en la cancha

Jugadores de Atlante lamentando falla ante Pumas | MEXSPORT