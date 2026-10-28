El Tri juvenil buscará su pase a Cuartos de Final de la justa mundialista

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se enfrenta a Nigeria este jueves 29 de octubre a las 9:00 horas (Tiempo del Centro de México) en el Mohammed VI Football Complex, buscando el boleto a los Cuartos de Final de la Copa del Mundo en Marruecos 2026 a través de los canales de TUDN y ViX.

La Selección Mexicana cumplió su primera tarea al superar la fase de grupos y clasificarse a Octavos de Final de la Copa del Mundo Femenil Sub-17, donde ahora tiene una difícil prueba ante Nigeria. Las dirigidas por Miguel Gamero quieren seguir avanzando como en las últimas ediciones de la categoría, en la que ya logró un subcampeonato. Ambas escuadras calificaron como segundos lugares de su grupo y el choque del jueves decidirá quien obtiene el boleto a la siguiente ronda.

Esta no es la primera ocasión en la que México y Nigeria se ven las caras en la Sub-17 femenil. El primer duelo se dio en el 2014 en la Fase de Grupos con el equipo africano imponiéndose 3-0. El segundo encuentro fue bajo un marco amistoso diez años más tarde en el 2024, en el que ambas escuadras firmaron el empate 1-1, por lo que este tercer enfrentamiento representa la revancha perfecta para el cuadro tricolor.

México vence a Chile y escala al segundo lugar del Grupo F en el Mundial Sub-17 l X: @miseleccionfem

El paso de Nigeria en la Fase de Grupos

La Selección Femenina de México consiguió su segunda victoria tras vencer a ‘Las Matildas’ en el último encuentro de la Fase de Grupos con un solitario gol de la experimentada Citlalli Reyes. México culminó en el segundo puesto del Grupo F con seis puntos, debajo de España que lideró con 9 unidades.

Por su parte, el conjunto nigeriano también se clasificó en el segundo puesto, pero del sector B en el que empató a seis puntos con Corea del Norte y Polonia. Nigeria debutó con una derrota 2-1 ante Polonia y en la Jornada 2 se recuperó con un triunfo 2-0 ante Puerto Rico, para cerrar con victoria de 3-1 frente a Corea del Norte.

Citlali Reyes en celebración con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-17 | www.fifa.com

Así concluyó el Grupo F y los detalles del encuentro

El sector F cerró con la siguiente jerarquía de puntos en la fase previa: España: 9 puntos

México: 6 puntos

Australia: 1 punto

Chile: 1 punto



Dónde ver a México Femenil Sub 17 en los Octavos de Final