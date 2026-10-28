Mateo Chávez se sincera sobre su llegada a Europa: “Yo creía que todo era más fácil”

El lateral mexicano cumple su segunda temporada con el AZ Alkmaar en la Eredivisie y la Europa League, reconociendo que el proceso de adaptación en el viejo continente exigió un cambio radical en su madurez deportiva

El camino del salto internacional no siempre resulta sencillo en los primeros meses. En una reciente charla con TUDN, el defensor tricolor Mateo Chávez se abrió sobre la compleja realidad que experimentó al incorporarse al futbol europeo, admitiendo que el proceso de acoplamiento distó mucho de la perspectiva idealizada que tenía antes de dejar el balompié nacional. Pese a los obstáculos iniciales, el lateral hoy atraviesa un momento de mayor consolidación en su segunda campaña defendiendo los colores del AZ Alkmaar en la Eredivisie.

El canterano hizo un balance de su crecimiento profesional y personal desde que decidió cruzar el Atlántico, señalando que la toma de riesgos ha sido el motor principal para abrirse paso en el exigente circuito neerlandés e internacional, vitrina que incluso le ha valido convocatorias a la Selección Mexicana.

Yo creía que todo era más fácil, en cuestión de adaptación, y ahora sí siento más estabilidad, pero personalmente he crecido mucho como futbolista y persona… hace una semana vi los partidos de cuando estaba en Chivas y sinceramente no me acordaba que hiciera cosas buenas, pero me noto más maduro en el campo

El salto cuantitativo en su rendimiento y la confianza en la Eredivisie

Tras un periodo inicial de aclimatación durante su primera temporada en los Países Bajos, donde firmó un saldo de una anotación y una asistencia, el panorama actual muestra una versión mucho más influyente del lateral en el esquema de su escuadra, compitiendo además en los exigentes escenarios de la UEFA Europa League.

Mateo Chávez durante festejo de gol con AZ | IG: @mateo.chaveez

El propio futbolista destacó el impacto positivo que ha tenido en el arranque del presente año futbolístico, encontrando en las cifras colectivas e individuales el combustible necesario para redoblar esfuerzos en los entrenamientos diarios.

Inicié la temporada muy fuerte, con cuatro asistencias y un gol, y son de las cosas que agarro para motivarme y seguir con las ganas de aprender y lo he hecho en muchas cosas