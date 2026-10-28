¡Quiñones va por el récord de Santi Giménez! Está a tres goles de hacer historia

El delantero del Al-Qadsiah suma 37 anotaciones en 2026 y busca récord de más goles en el Siglo XXI

Julián Quiñones está a las puertas de conseguir una marca histórica, ya que el delantero del Al-Qadsiah continúa con su racha goleadora en Arabia Saudita y, con 37 anotaciones en lo que va de 2026, se encuentra a solo tres tantos de igualar el registro de Santiago Giménez, quien marcó 40 goles en un año natural durante 2023.

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El atacante de la Selección Mexicana atraviesa un momento importante de su carrera y todavía tiene margen para superar la cifra del actual delantero del Porto. Con más de dos meses por delante para cerrar el año, Quiñones tendrá compromisos con su club y el combinado nacional para intentar alcanzar la cima de la clasificación.

Su anotación más reciente llegó en la Liga de Campeones de Asia, cuando marcó el tanto del empate frente al Al-Sadd. El gol permitió al mexicano seguir aumentando su cuenta en un 2026 en el que se mantiene como uno de los delanteros más productivos.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

La lista que Quiñones busca conquistar

Desde la llegada del siglo XXI, varios futbolistas mexicanos firmaron años de gran producción goleadora. Santiago Giménez encabeza el registro con 40 tantos en 2023, seguido por Carlos Vela, quien consiguió 38 anotaciones en 2019 con LAFC y otras competiciones.

Santiago Giménez, jugador de la Selección Mexicana, en partido ante Estados Unidos | IMAGO7

Quiñones ocupa actualmente el tercer puesto, con 37 goles, mientras que Raúl Jiménez aparece detrás con 36, cifra que también alcanzó en 2019 durante su etapa con Wolverhampton. Javier ‘Chicharito’ Hernández completa la lista compartida, con 28 tantos en 2015.

Un cierre de año para hacer historia