Julián Quiñones está a las puertas de conseguir una marca histórica, ya que el delantero del Al-Qadsiah continúa con su racha goleadora en Arabia Saudita y, con 37 anotaciones en lo que va de 2026, se encuentra a solo tres tantos de igualar el registro de Santiago Giménez, quien marcó 40 goles en un año natural durante 2023.
Julián Quiñones termina en el lugar 28 del Balón de Oro 2026
El atacante de la Selección Mexicana atraviesa un momento importante de su carrera y todavía tiene margen para superar la cifra del actual delantero del Porto. Con más de dos meses por delante para cerrar el año, Quiñones tendrá compromisos con su club y el combinado nacional para intentar alcanzar la cima de la clasificación.
Su anotación más reciente llegó en la Liga de Campeones de Asia, cuando marcó el tanto del empate frente al Al-Sadd. El gol permitió al mexicano seguir aumentando su cuenta en un 2026 en el que se mantiene como uno de los delanteros más productivos.
La lista que Quiñones busca conquistar
Desde la llegada del siglo XXI, varios futbolistas mexicanos firmaron años de gran producción goleadora. Santiago Giménez encabeza el registro con 40 tantos en 2023, seguido por Carlos Vela, quien consiguió 38 anotaciones en 2019 con LAFC y otras competiciones.
Quiñones ocupa actualmente el tercer puesto, con 37 goles, mientras que Raúl Jiménez aparece detrás con 36, cifra que también alcanzó en 2019 durante su etapa con Wolverhampton. Javier ‘Chicharito’ Hernández completa la lista compartida, con 28 tantos en 2015.
Un cierre de año para hacer historia
El calendario todavía ofrece 13 partidos para que Quiñones siga marcando diferencias. Con el Al-Qadsiah tendrá partidos de Liga, Copa y competencia continental, además de los compromisos de la Selección Mexicana durante la última Fecha FIFA del año ante Jamaica.