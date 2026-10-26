No ganó el Balón de Oro, pero anotó y salvó a su equipo: así fue el gol de Julián Quiñones en el Al Qadisiya

El jugador mexicano dio el tanto del empate en la Champions League Asiática

Pese a no ir a la gala del Balón de Oro y terminar en el lugar 28, Julián Quiñones volvió a hacer lo mejor que sabe hacer: goles. El futbolista de la Selección Mexicana anotó el gol del empate con el Al Qadisiya ante Al-Sadd, en la Champions League Asiática.

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Después de un inicio complicado para el equipo de la Pantera, Quiñones encontró la anotación en los minutos finales del compromiso. Quiñones recibió el balón en el área y, tras una media vuelta impresionante, terminó por mandar la número seis al fondo; aunque hubo un rebote de por medio.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

¿Cómo fue el Al Qadisiya vs Al-Sadd?

El conjunto saudí recibió al cuadro qatarí en la segunda fecha de la Champions League Asiática, ambos equipos con necesidades de sumar para mantenerse en la parte alta de la Tabla General.

El primer tiempo transcurrió sin muchas emociones y Julián Quiñones no tuvo oportunidades claras de gol, pero eso no lo detuvo para el final del partido. En la segunda mitad, Akram Afif abrió el marcador y Al-Sadd se dedicó a defender el resultado.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

Sin embargo, en los últimos minutos, la Pantera apareció y logró que su equipo rescatase un punto valioso en el certamen internacional. Fue el segundo gol del futbolista de la Selección Mexicana en la competición.

¿Qué sigue para Julián Quiñones?

Tras su victoria en la Copa de Campeones de la AFC, Julián Quiñones y compañía tendrán un compromiso importante en la Liga Profesional Saudí ante Al-Riyadh. El próximo compromiso será el jueves 29 de octubre.